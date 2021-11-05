Комитет ГА ООН отклонил проект резолюции РФ по обновлению механизма по расследованию применения химоружия

Нью-Йорк (ООН). 3 ноября. ИНТЕРФАКС - Первый комитет Генассамблеи ООН в среду отклонил предложенный Россией проект резолюции, предусматривающий обновление международного механизма по расследованию случаев применения химического оружия.

Согласно итогам голосования, 64 члена комитета высказались против российского предложения, 31 человек поддержал, а 77 - воздержались.

Первый комитет занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности, которые затрагивают международное сообщество, и изыскивает решения глобальных проблем в условиях режима международной безопасности.

Предложенный Россией проект резолюции был нацелен на повышение эффективности этого механизма, как инструмента в области международной химической и биологической безопасности. Российская Федерация указывала на востребованность усилий мирового сообщества при содействии ООН по укреплению его экспертного и технического потенциала.