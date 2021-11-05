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Интерфакс-АВН

Комитет ГА ООН отклонил проект резолюции РФ по обновлению механизма по расследованию применения химоружия

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ООН
ООН.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Нью-Йорк (ООН). 3 ноября. ИНТЕРФАКС - Первый комитет Генассамблеи ООН в среду отклонил предложенный Россией проект резолюции, предусматривающий обновление международного механизма по расследованию случаев применения химического оружия.

Согласно итогам голосования, 64 члена комитета высказались против российского предложения, 31 человек поддержал, а 77 - воздержались.

Первый комитет занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности, которые затрагивают международное сообщество, и изыскивает решения глобальных проблем в условиях режима международной безопасности.

Предложенный Россией проект резолюции был нацелен на повышение эффективности этого механизма, как инструмента в области международной химической и биологической безопасности. Российская Федерация указывала на востребованность усилий мирового сообщества при содействии ООН по укреплению его экспертного и технического потенциала.

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Страны
Россия
Компании
ООН
Проекты
Химоружие
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