В США заподозрили наличие у Китая ядерной триады

Армия Китайской Народной Республики, предположительно, уже располагает ядерной триадой. Об этом говорится докладе Министерства обороны США, распространенном в среду, 3 ноября.

«КНР, вероятно, уже создала новорожденную «ядерную триаду», разработав способную нести ядерный заряд баллистическую ракету воздушного базирования, а также улучшив ядерный потенциал наземного и морского базирования», — указано в публикации.

Под триадой подразумеваются стратегические силы, включающие три компонента: стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы.

В документе также отмечается, что Пекин создает инфраструктуру, необходимую для большого расширения ядерных сил. По оценке Пентагона, Китай может получить 700 боеголовок к 2027 году и 1 тыс. — к 2030-му.

«Растущий темп расширения ядерных сил КНР может позволить ей получить к 2027 году до 700 ядерных боеголовок, установленных на средства доставки. КНР, вероятно, намеревается получить по меньшей мере 1 тысячу боеголовок к 2030 году, что выходит за пределы темпа, спрогнозированного министерством обороны (США) в 2020 году», — говорится в докладе.

29 октября зампредседателя Комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что КНР в ближайшие годы способен обойти РФ и Америке в военной мощи, а темпы разработки гиперзвукового вооружения в Китае намного выше, чем в России и Соединенных Штатах.

Данное высказывание в беседе с «Известиями» прокомментировал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его словам, в перспективе Китай неизбежно станет главным соперником США во всех компонентах. Как отметил специалист, Китай активно развивает новые системы вооружения. К примеру, у них уже налажен выпуск истребителей пятого поколения J-20 — по оценкам экспертов, выпущено до 150 таких машин.

Джеймс Эктон, соуправляющий программы ядерной безопасности в Фонде Карнеги 23 октября выразил мнение, что США неизбежно уязвимы перед китайскими межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР). Эксперт добавил, что консервативность руководства ядерных держав не позволит им рисковать лишний раз, поэтому китайские разработки нового оружия не более чем «подстраховка властей» на случай гипотетической ядерной атаки.

Ранее, 10 октября, обозреватель американского издания 19Fortyfive Роберт Фарли заявил, что конфликт между США и Китаем может привести к третьей и четвертой мировым войнам. Он добавил, что Китай и США могут начать борьбу за Тайвань. При этом любое вооруженное столкновение в западной части Тихого океана станет катастрофой и приведет к разрушению инфраструктуры, сложившейся между Азией и Северной Америкой.