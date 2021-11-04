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В США признались в ужасающем трепете к российским «Варшавянкам»

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Источник изображения: Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Обнаружить дизель-электрическую подводную лодку вроде российской субмарины проекта 636 типа «Варшавянка» очень сложно из-за характера ее акустической сигнатуры или даже отсутствия такой сигнатуры, пишет в американском издании The Drive ветеран Военно-морских сил (ВМС) США Кевин Нунан.

В публикации говорится, что в период с середины до конца холодной войны никто не пытался напрямую отслеживать дизельную подводную лодку при помощи пассивного гидролокатора, что, по мнению эксперта, могло «способствовать тому ужасающему трепету, который мы испытываем сегодня к дизельным подводным лодкам».

Автор признает, что отсутствие у ВМС США собственных дизель-электрических субмарин препятствует обучению американских военных охоте на подобные подлодки. Нунан утверждает, что современный бортовой низкочастотный гидролокатор AQS-22 способен идентифицировать практически любую подводную лодку.

По мнению ветерана ВМС, наиболее бесшумной среди неатомных субмарин является подлодка, работающая на литий-ионных батареях. Среди разнообразных вариантов обнаружения вражеских субмарин эксперт называет изучение их неакустических сигнатур, в чем Россия и Китай «опередили нас на световые годы».

В июне научный руководитель «Крыловского государственного научного центра» (КГНЦ) Валерий Половинкин заявил, что среди примерно 42 проявлений физических свойств корабля на одном из первых мест в исследованиях и во внедрении выступают поля следности. В июле 2019 года он же говорил, что в России начали разработку и внедрение способа обнаружения субмарины по оставляемому ею при перемещении в воде следу от работы винтов.


Иван Потапов

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