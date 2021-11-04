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Известия.ru

Власти подтвердили гибель всего экипажа Ан-12

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба правительства Иркутской области

Весь экипаж потерпевшего крушение под Иркутском Ан-12 погиб. Об этом 3 ноября сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который прибыл к месту крушения в районе села Пивовариха.

«Мы видим только одно, что, к сожалению, все погибли. Фрагменты тел имеются. По некоторым данным, от пяти до семи человек. По полетным спискам сейчас уточняется», — сказал губернатор.

По предварительным данным, среди членов экипажа были граждане Украины, Белоруссии и России. Самолет принадлежит авиакомпании «Гродно». Специалисты устанавливают причины падения лайнера.

Сообщалось, что самолет, выполнявший рейс Якутск–Иркутск, упал при заходе на посадку.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в экстренных службах, для идентификации тел погибших будет проведена экспертиза ДНК. Отмечается, что на месте трагедии обнаружен один из двух черных ящиков.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Продукция
Ан-12
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