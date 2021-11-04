В состав ВМС Индии введен новый эскадренный миноносец Visakhapatnam

28 октября 2021 года состоялась церемония передачи военно-морским силам Индии эскадренного миноносца D 66 Visakhapatnam - головного корабля нового проекта 15В, построенного индийским государственным судостроительным предприятием Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) в Мумбае, и являющимся первым в серии из четырех строящихся там кораблей.

Головной индийский эскадренный миноносец D 66 Visakhapatnam нового проекта 15В во время испытаний (с) ВМС Индии

Конструктивно проект 15В является развитием ранее строившихся для ВМС Индии кораблей проектов 15 (типа Delhi) и 15А (типа Kolkata). Напомним, что изначально эсминец проекта 15 был разработан при советском содействии в рамках советско-индийского соглашения 1983 года. Головную роль в проектных работах играло Северное проектно-конструкторское бюро, используя, как считается, наработки по нереализованному проекту 11000 эсминца для ВМФ СССР. В результате проект 15 стал большим эскадренным миноносцем полным водоизмещением 6360 тонн, разработка его технического проекта была завершена в основном в 1986 году. Однако вследствие наступления сложностей во взаиморасчетах сторон в конце 1980-х годовы, а потом и распада СССР, реализация программы постройки эсминцев проекта 15 и поставок советского оборудования и вооружения для них затянулась, и основная ее часть пришлась уже на постсоветский период. Головной эсминец проекта 15 D 61 Delhi был заложен на MDL в Мумбае только в декабре 1992 года и сдан индийскому флоту в 1997 году, а два других корабля (D 60 Mysore и D 62 Mumbai) были закончены только в 1999 и 2001 годах.

Корабли проекта 15 (типа Delhi) оснащены двухвальной всережимной газотурбинной энергетической установкой (COGAG) производства николаевского ГП НПКГ"Зоря" - "Машпроект" в составе двух газотурбинных агрегатов М36Е (четыре газотурбинных двигателя ДТ-59), и вооружением и радиоэлектронными средствами почти полностью советского/российского производства, включая противокорабельный ракетный комплекс "Уран-Э" (изначально планировался экспортный вариант комплекса П-120 "Малахит"), зенитный ракетный комплекс средней дальности "Кашмир" ("Штиль"), 100-мм артиллерийский комплекс АК-100, четыре 30-мм артиллерийских комплекса АК-630, 533-мм торпедные аппараты, две реактивные бомбометные установки РБУ-6000, радиолокационную станцию "Фрегат-МАЭ".

В дальнейшем развитием проекта 15 стали три корабля уже в значительной мере самостоятельно доработанного индийской стороной проекта 15А, главным отличием которого стал состав вооружения, основой которого стал израильский зенитный ракетный комплекс большой дальности LRSAM (Barak 8ER) с 32‑зарядной вертикальной пусковой установкой и многофункциональным радиолокационным комплексом IAI Elta EL/M-2248 MF-STAR, а также ракетный комплекс BrahMos с 16 вертикальными пусковыми установками. В качестве главного артиллерийского комплекса была установлена изотовленная в Индии по лицензии 76-мм/62 артиллерийская установка Leonardo (Oto Melara) Super Rapid. Ширина корпуса корабля проекта 15A при сохранении наибольшей длины 163 м была увеличена с 17 до 17,4 м, энергетическая установка была сохранена, полное водоизмещение выросло до 7400 тонн.

Три эсминца проекта 15A (D 63 Kolkata, D 64 Kochi и D 65 Chennai) были заложены на MDL в 2003-2006 годах, строились весьма долго (в том числе из-за затягивания разработки и поставки ЗРК LRSAM/Barak 8ER) и были введены в состав ВМС Индии только в 2014-2016 годах.

В 2011 году правительство Индии выдало MDL контракт на постройку четырех следующих эсминцев по модифицированному проекту 15В на сумму около 4 млрд долл. Фактически, как сообщается, стоимость всех четырех кораблей составит около 5 млрд долл. При сохранении основного комплекса вооружения проекта 15А (израильский зенитный ракетный комплекс большой дальности LRSAM (Barak 8ER) с 32‑зарядной вертикальной пусковой установкой и многофункциональным радиолокационным комплексом IAI Elta EL/M-2248 MF-STAR, и ракетный комплекс BrahMos с 16 вертикальными пусковыми установками), корабли должны были иметь 127-мм/62 артиллерийскую установку - была выбрана система ВАЕ Systems Mk 45 Mod 4, контракт на которые в итоге так и не был заключен, так что в итоге эсминцы проекта 15В остались с 76-мм артустановкой того же типа, что на проекте 15А. Корабли проекта 15В (как и проекта 15А) сохраняют ряд оружейных систем российского производства - четыре 30-мм артиллерийских комплекса АК-630, 533-мм торпедные аппараты, две реактивные бомбометные установки РБУ-6000.

Главным контруктивным отличием эсминцев проекта 15В от двух предшествующих модификаций корабля стала главная энергетическая установка, теперь выполненная комбинированной дизель-газотурбинной по схеме CODAG, и в которой два прежних газотурбинных агрегата М36Е производства ГП НПКГ"Зоря" - "Машпроект" дополнены двумя дизельными двигателями лицензионного индийского производства Bergen/GRSE KVM мощностью по 9900 л.с, работающими на отдельные гребные валы. Все гребные валы изготовлены АО "Балтийский завод". На корабле проекта 15В внедрен обширный комплекс современных средств общекорабельной автоматизации. Полное водоизмещение эсминца проекта 15В при сохранении корпуса проекта 15А выросло до 8100 тонн.

Головной эсминец D 66 Visakhapatnam проекта 15В был заложен на MDL в Мумбае 12 октября 2013 года и спущен на воду 20 апреля 2015 года. Заводские ходовые испытания корабля были начаты в декабре 2020 года.

Второй эсминец этого типа D 67 Mormugao был заложен на MDL 4 июня 2015 года и был спущен на воду 17 сентября 2016 года. Третий эсминец D 68 Imphal был заложен там 19 мая 2017 года и спущен на воду 20 апреля 2019 года. Четвертый корабль D 69 Porbandar, заложенный 19 июля 2018 года, находится в стапельной стадии постройки, спуск его на воду ожидается в 2022 году. Сдача эсминца Mormugao сейчас ожидается к концу 2022 года, а двух следующих кораблей - в 2024-2025 годах.

Головной индийский эскадренный миноносец D 66 Visakhapatnam нового проекта 15В во время испытаний (с) ВМС Индии

Церемония передачи ВМС Индии головного эскадренного миноносца D 66 Visakhapatnam нового проекта 15В, построенного индийским государственным судостроительным предприятием Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) в Мумбае, 28.10.2021 (с) ВМС Индии