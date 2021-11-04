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РИА Новости

Путин: искусственный интеллект должен обеспечить прорыв в высокотехнологичных вооружениях

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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Паулин

СОЧИ, 3 ноя - РИА Новости. Искусственный интеллект должен обеспечить качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия, заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, которые он произнес на совещании с руководством Минобороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса, сейчас особенно важно развивать и внедрять технологии для создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности, робототехнических комплексов.

"Подчеркну принципиальный момент, первостепенное значение при создании этих и других перспективных видов и образцов вооружения имеет применение технологий искусственного интеллекта, которые должны обеспечить качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия", - сказал Путин.

Он отметил, что такие технологии должны активнее применяться и в системах управления войсками и вооружением, средствах связи и передачи данных, а также высокоточных ракетных комплексах. "Не менее важно внедрение технологий искусственного интеллект при создании перспективной робототехники, с повышенной степенью автономности, в обеспечении управления беспилотниками, а также глубоководными аппаратами", - подчеркнул глава государства.

"Сегодня разработка и серийное производство такого эффективного высокотехнологичного инновационного оружия - одно из ключевых направлений развития Вооруженных сил", - сказал он на совещании с руководством Минобороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Глава государства отметил, что "безусловно, это требует времени, дополнительных усилий, финансов". "Потому что за каждым из образцов долгий кропотливый труд тысяч наших ученых, инженеров, программистов и других специалистов", - отметил Путин.

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