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РИА Новости

Минобороны разрабатывает систему данных для реализации стратегии вооружения России

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Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

СОЧИ, 3 ноя - РИА Новости. Все приоритеты России должны быть отражены в новой государственной программе вооружения до 2033 года, разработка единой системы исходных данных для ее формирования уже идет в Минобороны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все... приоритеты и задачи должны быть в полной мере отражены в новой государственной программе вооружения до 2033 года. Разработка документа единой системы исходных данных для ее формирования в министерстве обороны уже идет", - сказал Путин на совещании по ОПК.

"Ключевая, базовая задача здесь - чтобы перспективные образцы вооружения и техники, которые будут выпускаться и поставляться в войска в рамках ее реализации, обеспечивали надежную защиту России от потенциальных угроз", - добавил президент.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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