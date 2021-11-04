Минобороны разрабатывает систему данных для реализации стратегии вооружения России

СОЧИ, 3 ноя - РИА Новости. Все приоритеты России должны быть отражены в новой государственной программе вооружения до 2033 года, разработка единой системы исходных данных для ее формирования уже идет в Минобороны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все... приоритеты и задачи должны быть в полной мере отражены в новой государственной программе вооружения до 2033 года. Разработка документа единой системы исходных данных для ее формирования в министерстве обороны уже идет", - сказал Путин на совещании по ОПК.

"Ключевая, базовая задача здесь - чтобы перспективные образцы вооружения и техники, которые будут выпускаться и поставляться в войска в рамках ее реализации, обеспечивали надежную защиту России от потенциальных угроз", - добавил президент.