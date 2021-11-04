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Российская газета

Путин назвал приоритеты новой Госпрограммы вооружения до 2033 года

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Источник изображения: rg.ru

Создание в России вооружения, не имеющего аналогов в мире, на десятилетия обеспечило высокий уровень военной безопасности страны, помогло укрепить и стратегический паритет, заявил президент.

На заключительном совещании в Сочи по вопросам укрепления Вооруженных Сил Верховный главнокомандующий предложил обсудить оснащение армии и флота системами, основанными на новых физических принципах. "Создание в нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий, серьезно, в разы повысило возможности Вооруженных Сил, на многие годы, даже десятилетия обеспечило высокий уровень военной безопасности России, помогло укрепить и стратегический паритет", - подчеркнул он.

Разработка и серийное производство эффективного, высокотехнологичного, инновационного оружия - одно из ключевых направлений развития Вооруженных Сил, заявил Владимир Путин и объявил, что завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" морского базирования. Уже со следующего года эти ракеты начнут поступать в ВМФ.

Особенно важно развивать и внедрять технологии, необходимые для создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности, робототехнических комплексов, которые будут способны эффективно противодействовать потенциальным военным угрозам и еще больше укреплять безопасность России, указал Путин. Первостепенное значение при разработке перспективных видов и образцов вооружения имеет применение технологий искусственного интеллекта, которые должны обеспечить качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия. "Такие технологии должны активнее применяться и в системах управления войсками и вооружением, в средствах связи и передачи данных, а также в высокоточных ракетных комплексах", - считает президент. Не менее важно внедрение технологий искусственного интеллекта при создании перспективной робототехники с повышенной степенью автономности, в обеспечении управления беспилотниками и глубоководными аппаратами.

Все эти приоритеты должны быть отражены в новой Госпрограмме вооружения до 2033 года, указал Путин. Ключевая задача - чтобы перспективные образцы вооружения и техники обеспечивали надежную защиту России от потенциальных угроз.


Кира Латухина

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Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
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