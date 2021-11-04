Войти
Интерфакс-АВН

Путин: завершаются испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", ВМФ их получит в 2022 году

623
0
0
Испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Баренцевом море
Испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Баренцевом море.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Сочи. 3 ноября. ИНТЕРФАКС - Морская гиперзвуковая ракета "Циркон" поступит на вооружение российского флота в 2022 году, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" морского базирования. (...) Уже со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России", - заявил Путин в ходе совещания по военной тематике.

По его словам, в ходе испытаний ракета "Циркон" "точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей".

4 октября Минобороны РФ сообщило о первом испытательном пуске гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки. До этого военные сообщали об успешных испытательных пусках "Циркона" с фрегата Северного флота РФ "Адмирал Горшков", в частности, в июле этого года, а также в декабре, ноябре и октябре 2020 года.

24 августа на форуме "Армия-2021" Минобороны РФ сообщило о подписании контракта на поставку ракет "Циркон" с корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
22350
АРМИ-20XX
ГЗЛА
СФ
Похожие новости
06.10.2021
Шойгу рассчитывает на скорое принятие на вооружение ракеты "Циркон"
06.10.2021
Пуски гиперзвуковых "Цирконов" с подлодки произведены в рамках завершения предварительных испытаний ракеты - Шойгу
05.10.2021
Россия впервые испытала гиперзвуковую ракету "Циркон" с подлодки, испытания прошли успешно - Минобороны РФ
05.10.2021
Минобороны РФ сообщило о новом пуске подлодкой гиперзвуковой ракеты "Циркон", теперь из-под воды
22.07.2021
Разработчик не видит проблем в создании наземной версии гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 17:49
  • 54
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 04.11 17:43
  • 7
Как вернуть страх США перед российской Морской авиацией
  • 04.11 17:40
  • 27
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 04.11 17:37
  • 3
В США предрекли покупку «гениальной» Россией авианосца у Китая
  • 04.11 17:33
  • 4
В США предложили вооружить гражданские самолеты ракетами
  • 04.11 17:06
  • 2
В Пентагоне заявили о формировании триполярной системы в мире
  • 04.11 15:09
  • 77
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 04.11 13:13
  • 2
Суд по поводу инцидента со сбитым Су-30М2
  • 04.11 13:10
  • 1
Актуален ли "москитный флот" в XXI веке
  • 04.11 12:53
  • 3
Дело за большим диском
  • 04.11 12:27
  • 7
Американский танк Abrams получит необитаемую башню
  • 04.11 05:08
  • 4
Реальный "супертанк": в США вспомнили про российский Т-95
  • 04.11 01:56
  • 3
На Украине в задержке поставки танка «Оплот» в США обвинили Францию
  • 04.11 01:48
  • 107
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 03.11 11:41
  • 17
США приступили к блокаде России