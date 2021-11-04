Путин: завершаются испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", ВМФ их получит в 2022 году

Сочи. 3 ноября. ИНТЕРФАКС - Морская гиперзвуковая ракета "Циркон" поступит на вооружение российского флота в 2022 году, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" морского базирования. (...) Уже со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России", - заявил Путин в ходе совещания по военной тематике.

По его словам, в ходе испытаний ракета "Циркон" "точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей".

4 октября Минобороны РФ сообщило о первом испытательном пуске гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки. До этого военные сообщали об успешных испытательных пусках "Циркона" с фрегата Северного флота РФ "Адмирал Горшков", в частности, в июле этого года, а также в декабре, ноябре и октябре 2020 года.

24 августа на форуме "Армия-2021" Минобороны РФ сообщило о подписании контракта на поставку ракет "Циркон" с корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).