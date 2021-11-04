В Правительстве решили выбрать главный российский процессор

Минцифры и Минпромторг собираются выбрать приоритетную российскую микропроцессорную платформу, которую обязаны будут поддерживать все разработчики отечественного софта. В то же время и эта приоритетная платформа, и любая другая для ее включения в реестр Минпромторга, должны будут обзавестись эмуляторами, чтобы с ними мог работать софт, созданный под стандартную архитектуру х86-64.

Минцифры и Минпромторг определят приоритетную российскую микропроцессорную платформу, которая в обязательном порядке должна будет поддерживаться всеми разработчиками отечественного ПО. Информация об этом следует из протокола совещания Минцифры с участниками рынка (копия документа есть у CNews). При этом для включения любой микропроцессорной платформы в единый реестр российской радиоэлектронной продукции при Минпромторге может стать обязательным оснащение ее эмулятором для возможности работы с ней софта, созданного под стандартную архитектуру x86-64.

Помимо этого ассоциации АРПП «Отечественный софт» и «Руссофт», а также АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» подготовят таблицу совместимости отдельных классов отечественного ПО с российским оборудованием, для которых она должна быть обеспечена в приоритетном порядке, следует из протокола совещания.

Директор по развитию бизнеса «Байкал электроникс» Виталий Богданов пояснил «Коммерсанту», что прорабатывать проблему совместимости отечественного софта с российскими же процессорами нужно было несколько лет назад. По его словам, если ПО действительно разрабатывается в России и имеет все «исходники», его перевод на другую платформу не занимает много времени и не влечет значительных расходов.

Один из участников совещания при Минцифры директор АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ», экс-замминистра связи Илья Массух рассказал изданию, что создание эмуляторов будет стоить несколько сотен миллионов рублей и может получить господдержку. «С помощью такой "прослойки", например, на процессоре "Эльбрус" можно будет запускать программы, написанные для Intel», — говорит он.

Ключевая задача сейчас — это перевод прикладного программного обеспечения ПО с платформы Windows на Linux, на базе которой работают отечественные операционные системы, отмечает заместитель директора по маркетингу МЦСТ (разработчик линейки процессоров «Эльбрус») Константин Трушкин.

Задумки чиновников нравятся не всем. Идея выбора приоритетной процессорной платформы «ставит крест на импортозамещении», поскольку может остановить развитие других платформ, рассказал «Коммерсанту» директор консорциума российских разработчиков систем хранения данных «РосСХД» Олег Изумрудов. «Попытку убийства отечественной микроэлектроники пытаются замаскировать, предложив создание эмулятора», — отметил он. Формальная совместимость с ПО при его использовании будет обеспечена, но падение производительности, по словам эксперта, может доходить до 80–90%, а в системе двоичной трансляции, реализованной в «Эльбрусе», она составляет около 15%, говорит он.

Совместимость российского «железа» и ПО власти сейчас пытаются обеспечить и другими средствами. Давно запланированный властями и весьма ожидаемый отраслью процесс интеграции реестра отечественного ПО при Минцифры и реестра российской радиоэлектронной продукции при Минпромторге начался в октябре 2021 г.

Этот вывод можно сделать, исходя из анализа техзаданий двух тематических тендеров подведомственного Минцифры НИИ «Восход». Формально работы касаются создания федеральной госинформсистемы «Реестры программ для электронных вычислительных машин и баз данных». В реальности работы можно воспринимать как модернизацию реестра российского ПО и реестра программ из государств — членов Евразийского экономического союза, за исключением России, то есть Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении.

При этом представители «Восхода» подтвердили верность интерпретации CNews ТЗ в части начавшейся интеграции реестров. «Минцифры поставило задачу НИИ “Восход” как исполнителю работ по созданию ФГИС обеспечить интеграцию реестра ПО с действующими информационными системами органов исполнительной власти, в том числе с реестром радиоэлектронной продукции Минпромторга», — отметили они.