NASA одобрило проект спутника-кубсата CubIXSS для исследований Солнца.

NASA одобрило проект спутника-кубсата для исследований Солнца в рентгеновском диапазоне. Ожидается, что CubIXSS будет запущен в 2024 году и в течение года будет определять параметры плазмы в активных областях и короне нашей звезды, сообщается на сайте Юго-западного исследовательского института.

Целью проекта CubIXSS (CubeSat Imaging X-Ray Solar Spectrometer) станет исследование динамики горячей плазмы в активных областях на Солнце, которые являются источникам вспышек и корональных выбросов массы. Ученых интересует какую роль в нагреве плазмы играют сами вспышки и сколько энергии во время них переносится в солнечную корону. Ожидается, что собранные научные данные помогут лучше разобраться во взаимосвязи между ускорением частиц, нагревом плазмы и высвобождением энергии во время магнитного пересоединения.

Измерительная аппаратура будет установлена на спутник-кубсат формата 6U, который отправится на низкую околоземную орбиту, где и будет работать. Наблюдения будут вестись на разных длинах волн в мягком рентгеновском диапазоне с высоким пространственным и спектральным разрешением, что позволит определять температуру и ионный состав плазмы в активных областях и в короне Солнца.

Смоделированный сеанс наблюдений CubIXSS за солнечной вспышкой (вверху) и активной областью (внизу). Источник изображения: SwRI, NASA

1 ноября 2021 года NASA одобрило начало разработки спутника, которым займутся Юго-западный исследовательский институт, Центр космических полетов имени Годдарда и Лаборатория атмосферной и космической физики в Университете Колорадо. Сам запуск аппарата в космос намечен на конец 2024 года в качестве вспомогательной полезной нагрузки при запуске любого другого спутника, научная программа рассчитана на один год.

Ранее мы рассказывали о том, что NASA утвердило проект первого космического солнечного радиоинтерферометра SunRISE, который на околоземной орбите создадут из шести спутников-кубсатов.

Александр Войтюк