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Американские эсминцы-невидимки получат гиперзвуковые ракеты

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Американские эсминцы-невидимки получат гиперзвуковые ракеты
Американские эсминцы-невидимки получат гиперзвуковые ракеты.
Источник изображения: U.S. Navy

ВМС США планирует оснастить эсминцы «Зумвалт» ракетами с гиперзвуковыми планерами. Как сообщает Naval News, они заменят 155-миллиметровые пушки, которые так ни разу и не стреляли. Первый «Зумвалт» начнут переоборудовать в 2024 финансовом году.

По проекту «Зумвалт» построены три корабля: головной одноименный, «Майкл Мансур» и «Линдон Джонсон». Первые два эсминца ВМС США уже получили, а третий проходит ходовые испытания.

«Зумвалты» спроектированы в концепции более электрических кораблей. Они оснащены газотурбинными установками и генераторами, питающими электродвигатели и бортовые системы. При длине 190 метров и ширине 24,6 метра водоизмещение эсминцев — 15,7 тысячи тонн. Они могут развивать скорость до 30 узлов.

Из вооружения у «Зумвалтов» есть 20 пусковых установок Mk. 57 VLS на 80 ракет, две 155-миллиметровые пушки и два зенитных орудия Mk.46 калибра 30 миллиметров. Для установок калибра 155 миллиметров на протяжении нескольких лет разрабатывали боеприпасы, но все проекты были закрыты из-за высокой конечной стоимости выстрелов. Поэтому они так никогда и не стреляли.

Лейтенант ВМС США Льюис Алдридж в конце октября подтвердил, что эсминцы «Зумвалт» оснастят гиперзвуковыми планерами. До этого военные упоминали о такой возможности в бюджетном запросе на 2021 год. В частности, речь идет о двухступенчатых ракетах-носителях проекта CPS. Они должны будут поднимать гиперзвуковой планер C-HGB и разгонять его до гиперзвуковой скорости. Потом аппарат будет отстыковываться от носителя и планировать к цели.

По словам Алриджа, интегрировать ракеты с гиперзвуковыми планерами на первый «Зумвалт» начнут в 2024 финансовом году. Сколько именно таких ракет будет нести каждый эсминец, неизвестно. Они займут место двух 155-миллиметровых пушек. Заполнять оставшееся пространство другими пусковыми установками военные пока не планируют.

Американские военные планируют разместить ракеты с гиперзвуковыми планерами не только на «Зумвалтах». Ранее мы писали, что ими оснастят многоцелевые подводные лодки типа «Вирджиния».

Василиса Чернявцева

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Zumwalt
Проекты
Virginia АПЛ
ГЗЛА
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