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Техкульт

Технология хранения данных 5D позволит записать на стеклянный диск до 500 Тб

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Команда исследователей Университета Саутгемптона (Великобритания) занимается разработкой технологии пятимерного (5D) оптического запоминающего устройства, возможности которого впервые были продемонстрированы восемь лет назад.

Тогда ученым удалось с его помощью записать и воспроизвести текст объемом 300 Кб. По их мнению, потенциал новой технологии в будущем позволит кратно увеличить этот показатель до 500 терабайт, которые уместятся всего лишь на одном диске. В качестве записывающего устройства был задействован фемтосекундный лазер, генерирующий короткие импульсы большой мощности, формирующие на стекле наноструктуры.

5D-хранилище

Важное преимущество 5D оптического запоминающего устройства перед жестким диском – устойчивость к высоким температурам и практически «вечный» срок службы. Но все же главное его достоинство – возможность записывать данные с высокой плотностью и скоростью, благодаря оптическому эффекту – усилению ближнего поля. Именно этот эффект формирует необходимые наноструктуры. В результате появится возможность записывать до миллиона вокселов в секунду. Для сравнения, это эквивалентно примерно 240 Кб данных или ста страницам печатного текста. Ученые надеются, что разработанная ими технология будет в дальнейшем использована для хранения архивной и музейной информации, а также данных ДНК.

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Страны
Великобритания
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