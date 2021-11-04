«Леопард» в «Ветровке» станет более живучим

Израильская защита показала высокий результат на немецком танке. Вчера, 2 ноября, портал janes.com сообщил о том, что компании Rafael и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) провели совместное испытание танка Leopard 2 и системы активной защиты Trophy.

«Испытания, проведённые в сотрудничестве с Rafael и Krauss-Maffei Wegmann (KMW), продемонстрировали интеграцию Trophy в Leopard 2 с вероятностью успешного перехвата угроз более 90%», — сообщили в пресс-службе Минобороны Израиля.

Танк Leopard 2 с установленной системой Trophy Источник изображения: janes.com

О закупке израильских систем активной защиты для немецких танков стало известно в феврале текущего года. К 2025 году компания Krauss-Maffei Wegmann, являющаяся подрядчиком в модернизации танков Leopard 2, поставит бундесверу 17 танков A6A3, улучшенных до версии A7A1 и оснащённых системой активной защиты. Дальнейшие закупки будут зависеть от результатов комплексных испытаний. Известно, что немецкая компания Rheinmetall также разработала систему перехвата ракет и реактивных гранат.

Израильская система Trophy была разработана в 2005 году для обнаружения и уничтожения ракет и реактивных гранат, выпущенных по танку. Система оснащена специальной радиолокационной станцией и компьютером, который определяет класс и траекторию полёта вражеского боеприпаса. Если противотанковая граната или ракета угрожает танку, то система выпускает в сторону угрозы небольшие заряды, которые подрывают её на подлёте. Помимо этого, система способна определить место, откуда был выпущен боеприпас.