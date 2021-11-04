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Известия.ru

Верховная рада уволила главу минобороны Украины Тарана

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Zuma

Верховная рада уволила Андрея Тарана, занимавшего пост главы минобороны страны. Решение было принято на заседании 3 ноября, его поддержали 341 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

Днем ранее Таран подал в раду заявление об отставке. Тогда же журналисты со ссылкой на источники писали, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру на пост министра обороны, им должен стать вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Резникова также отправили в отставку с его поста 3 ноября.

Верховная рада IX созыва 4 марта 2020 года утвердила Тарана министром обороны Украины в правительстве Дениса Шмыгаля. Его кандидатура была предложена Зеленским и поддержана 285 голосами депутатов при 226 необходимых.

Кроме того, верховная рада Украины уволила Алексея Любченко с должности первого вице-премьера, министра экономики. Любченко занимал эту должность с 20 мая 2021 года. Также рада отправила в отставку вице-премьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
2020-й год
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