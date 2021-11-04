Владимир Путин провел заключительную из серии встреч с руководящим составом Минобороны и предприятий ОПК

ЦАМТО, 3 ноября. В Сочи президент России Владимир Путин провел заключительную из серии встреч с руководящим составом Министерства обороны и предприятий ОПК. Тема заключительного совещания – оснащение Вооруженных сил системами, основанными на новых физических принципах.

Ниже вступительное слово В.Путина на совещании приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Добрый день, уважаемые товарищи!

Мы проводим сегодня завершающее совещание по вопросам укрепления и совершенствования Вооруженных сил. И сегодня обсудим, как идет оснащение армии и флота системами, основанными на новых физических принципах.

Создание в нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий, серьезно, в разы повысило возможности Вооруженных сил, на многие годы, даже десятилетия обеспечило высокий уровень военной безопасности России, помогло укрепить и стратегический паритет.

Сегодня разработка и серийное производство такого эффективного, высокотехнологичного, инновационного оружия – одно из ключевых направлений развития Вооруженных сил. Безусловно, это требует времени, дополнительных усилий, финансов, потому что за каждым из образцов – долгий, кропотливый труд тысяч наших ученых, инженеров, программистов и других специалистов.

Не раз отмечал, что благодаря российскому ОПК, нашей фундаментальной и прикладной науке сделан очень серьезный задел в этом направлении. Проводимые испытания убедительно подтвердили уникальные характеристики лазерных установок "Пересвет", гиперзвуковых комплексов "Авангард" и "Кинжал".

Добавлю, что завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" морского базирования. В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей. Уже со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России.

Сейчас особенно важно развивать и внедрять технологии, необходимые для создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности, робототехнических комплексов, которые будут способны эффективно противодействовать потенциальным военным угрозам. А значит, еще больше будут укреплять безопасность нашей страны.

Подчеркну принципиальный момент. Первостепенное значение при создании этих и других перспективных видов и образцов вооружения имеет применение технологий искусственного интеллекта – мы с вами уже в ходе совещаний об этом говорили, – которые должны обеспечить качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия.

Такие технологии должны активнее применяться и в системах управления войсками и вооружением, в средствах связи и передачи данных, а также в высокоточных ракетных комплексах.

Не менее важно внедрение технологий искусственного интеллекта при создании перспективной робототехники с повышенной степенью автономности, в обеспечении управления беспилотниками, а также глубоководными аппаратами.

Все эти приоритеты и задачи должны быть в полной мере отражены в новой Государственной программе вооружения до 2033 года. Разработка документов единой системы исходных данных для ее формирования в Министерстве обороны уже идет. Ключевая, базовая задача здесь – чтобы перспективные образцы вооружения и техники, которые будут выпускаться и поставляться в войска в рамках ее реализации, обеспечивали надежную защиту России от потенциальных угроз.

Все это в целом хорошо знакомо, поговорим об этом.

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