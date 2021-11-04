Путин заявил, что ракеты "Циркон" с 2022 года будут поступать на вооружение ВМФ

Президент также отметил, что применение ИИ в войсках приобретает первоочередное значение, поскольку эти технологии способны обеспечить качественный прорыв при повышении боевых характеристик оружия

СОЧИ, 3 ноября. /ТАСС/. Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" завершаются, со следующего года она будет поступать на вооружение ВМФ. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в среду на очередном совещании по оборонной тематике.

"Завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" морского базирования. В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей. Уже со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России", - сказал Путин.

Он добавил, что проводимые испытания также убедительно подтвердили уникальные характеристики лазерных установок "Пересвет", гиперзвуковых комплексов "Авангард" и "Кинжал".

По словам президента, особенно важно развивать и внедрять технологии, необходимые для создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности, робототехнических комплексов, которые будут способны эффективно противодействовать потенциальным военным угрозам. "А значит, еще больше будут укреплять безопасность нашей страны", - заключил Путин.

Военная безопасность

Путин сообщил, что разработка передовых вооружений на десятилетия обеспечила высокий уровень военной безопасности России.

"Сегодня обсудим, как идет оснащение армии и флота системами, основанными на новых физических принципах. Создание в нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий, серьезно, в разы повысило возможности вооруженных сил, на многие годы, даже десятилетия, обеспечило высокий уровень военной безопасности России", - сказал Путин.

Он добавил, что создание таких вооружений также помогло укрепить стратегический паритет. "Сегодня разработка и серийное производство такого эффективного, высокотехнологичного, инновационного оружия - одно из ключевых направлений развития вооруженных сил," - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что такие разработки требуют времени, дополнительных усилий, финансов. "За каждым из образцов - долгий, кропотливый труд тысяч наших ученых, инженеров, программистов и других специалистов. Не раз отмечал, что благодаря российскому оборонно-промышленному комплексу, нашей фундаментальной и прикладной науке сделан очень серьезный задел в этом направлении", - резюмировал Путин.

Искусственный интеллект

Кроме того, Путин заявил, что применение искусственного интеллекта (ИИ) в войсках приобретает первоочередное значение, эти технологии способны обеспечить качественный прорыв при повышении боевых характеристик оружия.

"Подчеркну принципиальный момент. Первостепенное значение при создании этих и других перспективных видов и образцов вооружений имеет применение технологий искусственного интеллекта", - отметил он, говоря о гиперзвуковых системах.

По словам Путина, технологии ИИ должны обеспечить "качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия". "Такие технологии должны активнее применяться и в системах управления войсками и вооружением, средствах связи и передачи данных, а также высокоточных ракетных комплексах", - считает глава государства.

Не менее важно, продолжил он, внедрение технологий искусственного интеллекта при создании перспективной робототехники с повышенной степенью автономности, в обеспечении управления беспилотниками, а также глубоководными аппаратами. "Все эти приоритеты и задачи должны быть в полной мере отражены в новой государственной программе вооружения до 2033 года", - подчеркнул президент.

Путин добавил, что разработка документов единой системы исходных данных для ее формирования в Министерстве обороны РФ уже идет. "Ключевая, базовая задача здесь - чтобы перспективные образцы вооружения и техники, которые будут выпускаться и поставляться в войска в рамках ее реализации, обеспечивали надежную защиту России от потенциальных угроз", - подытожил он.