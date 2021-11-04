Войти
Известия.ru

Путин заявил о важности создания лазерного оружия повышенной мощности

813
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Президент России Владимир Путин в среду, 3 ноября, подчеркнул важность создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности и новых робототехнических военных комплексов для Вооруженных сил РФ.


«Сейчас особенно важно развивать и внедрять технологии, необходимые для создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности, робототехнических комплексов, которые будут способны эффективно противодействовать потенциальным военным угрозам, а значит, еще больше будут укреплять безопасность нашей страны», — заявил Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

Кроме того, президент отметил, что появление у России оружия, основанного на новых физических принципах, стало прорывом в области военных технологий и помогло укрепить стратегический паритет.

По словам Путина, «сегодня разработка и серийное производство такого эффективного высокотехнологичного инновационного оружия — одно из ключевых направлений развития вооруженных сил».

«Не раз отмечал, что благодаря российскому оборонно-промышленному комплексу, фундаментальной и прикладной науке сделан очень серьезный задел в этом направлении. Проводимые испытания убедительно подтвердили уникальные характеристики лазерных установок «Пересвет», гиперзвуковых комплексов «Авангард» и «Кинжал», — заявил глава государства.

Президент также указал, что разработка перспективных образцов вооружения должна быть в полной мере отражена в готовящейся новой госпрограмме до 2033 года.

4 октября российские военные провели второй пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки (АПЛ), на этот раз из подводного положения. По данным Минобороны РФ, стрельба была произведена по условной морской цели. Полет «Циркона» соответствовал заданным параметрам, он поразил условную цель. Средства объективного контроля подтвердили успешное поражение цели ракетой.

29 августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах России по модернизации гиперзвукового оружия. В частности, речь шла об увеличении его дальности, скорости и точности. Также министр отметил, что одним из наиболее важных вопросов на данный момент является адаптация носителей к новым типам вооружений.


В конце июня президент России Владимир Путин анонсировал, что МБР «Сармат», гиперзвуковая ракета «Циркон» и новая система ПВО С-500 скоро встанут на боевое дежурство. По его словам, уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие — комплексы «Авангард» и «Кинжал».

В июле 2020 года начальник управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ полковник Сергей Панков заявил, что в ближайшее время в области создания лазерного и сверхвысокочастотного (СВЧ) оружия ожидается технологический прорыв.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
С-500
Сармат МБР
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
Робот
Похожие новости
16.06.2020
Сбить на гиперзвуке. Что Россия сможет противопоставить западному оружию будущего
17.02.2020
Оздоровление предприятий ОПК – приоритет власти
15.01.2020
Какую технику получит армия России в 2020 году
31.12.2019
А.Криворучко в интервью "Красной звезде" рассказал об итогах перевооружения ВС РФ в 2019 году и планах на перспективу
22.05.2018
В НАТО оценили госпрограмму вооружения России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 17:49
  • 54
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 04.11 17:43
  • 7
Как вернуть страх США перед российской Морской авиацией
  • 04.11 17:40
  • 27
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 04.11 17:37
  • 3
В США предрекли покупку «гениальной» Россией авианосца у Китая
  • 04.11 17:33
  • 4
В США предложили вооружить гражданские самолеты ракетами
  • 04.11 17:06
  • 2
В Пентагоне заявили о формировании триполярной системы в мире
  • 04.11 15:09
  • 77
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 04.11 13:13
  • 2
Суд по поводу инцидента со сбитым Су-30М2
  • 04.11 13:10
  • 1
Актуален ли "москитный флот" в XXI веке
  • 04.11 12:53
  • 3
Дело за большим диском
  • 04.11 12:27
  • 7
Американский танк Abrams получит необитаемую башню
  • 04.11 05:08
  • 4
Реальный "супертанк": в США вспомнили про российский Т-95
  • 04.11 01:56
  • 3
На Украине в задержке поставки танка «Оплот» в США обвинили Францию
  • 04.11 01:48
  • 107
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 03.11 11:41
  • 17
США приступили к блокаде России