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Известия.ru

Зеленский предложил раде назначить Резникова главой Минобороны Украины

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Olena Khudiakova

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру бывшего вице-премьер-министра Алексея Резникова на пост министра обороны страны. Украинский лидер намерен лично представить его на заседании парламента, следует из соответствующего проекта постановления.

«Вношу представление о назначении Алексея Резникова на должность министра обороны Украины. На пленарном заседании Верховной рады буду представлять лично», — указано в документе, размещенном на сайте парламента в среду, 3 ноября.

Днем ранее стало известно, что пятеро членов кабинета министров Украины, в том числе Резников, написали заявление об увольнении. В отставку подали министр обороны Андрей Таран, министр экологии и природных ресурсов Роман Абрамовский, министр экономики Алексей Любченко (первый вице-премьер), министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

На пленарном заседании 3 ноября Верховная рада рассмотрела данные кадровые вопросы. Так, увольнение Андрея Тарана поддержали 341 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов. Его место, предположительно, займет Резников, которого также отправили в отставку.

Кроме того, верховная рада Украины уволила Алексея Любченко и Олега Уруского.

2 ноября парламентская фракция украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала от Верховной рады рассмотреть отставку правительства на фоне кризиса в энергетической и медицинской сфере, а также сформировать антикризисное правительство. По словам сопредседателя фракции Юрия Бойко, надо уволить «безответственных бюрократов и сформировать антикризисное правительство».

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Проекты
Медицина
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