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Известия.ru

Путин заявил о высоком уровне военной безопасности в России

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Источник изображения: Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

В России обеспечен высокий уровень военной безопасности. Такого результата удалось достичь благодаря развитию вооружения, заявил 3 ноября президент России Владимир Путин.


«Создание в нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий. Серьезно, в разы повысило возможности Вооруженных сил на многие годы и даже десятилетия. Обеспечило высокий уровень военной безопасности России, помогло укрепить и стратегический паритет», — подчеркнул он на совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса в Сочи.

Также Путин указал на важность создания лазерного оружия повышенной мощности и новых роботехнических комплексов для Вооруженных сил РФ. Президент отметил, что разработка перспективных образцов вооружения должна быть в полной мере отражена в готовящейся новой госпрограмме до 2033 года.

Кроме того, президент отметил, что гипрезвуковые ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ со следующего года. Глава государства добавил, что проводимые испытания подтвердили уникальность также комплексов «Пересвет» (комплекс лазерного оружия) и «Авангард».

Днем ранее российский лидер подчеркнул необходимость развивать беспилотную авиацию, в том числе с применением искусственного интеллекта.

1 ноября глава государства заявил, что в настоящее время зарубежные коллеги РФ размещают элементы глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от границ России. По его словам, Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации.


В сентябре Путин отметил уникальность российского вооружения и военной техники. Он также уточнял, что многие образцы российского вооружения не имеют альтернатив в мире. По словам Путина, российские Вооруженные силы и оборонно-промышленный комплекс развиваются с учетом достижений науки и фундаментальных исследований, в том числе искусственного интеллекта и робототехники. В связи с этим он выразил надежду на интерес западных партнеров к российскому оружию.

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