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РИА Новости

Путин: испытания подтвердили уникальность установки "Пересвет" и комплексов "Авангард"

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Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам заседания по управлению лесным хозяйством и землепользованию в рамках климатического саммита ООН
Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам заседания по управлению лесным хозяйством и землепользованию в рамках климатического саммита ООН.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Паулин

СОЧИ, 3 ноя — РИА Новости. Испытания подтвердили уникальные характеристики лазерной установки "Пересвет" и комплексов "Кинжал" и "Авангард", заявил Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

"Добавлю, что завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" морского базирования. В ходе тестирования она точно в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей", — сказал он.

Глава государства сообщил, что со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота.

Как отметил Путин, Министерство обороны разрабатывает систему данных для реализации стратегии вооружения России до 2033. В этой госпрограмме должны быть в полной мере отражены все приоритеты и цели страны.

"Ключевая, базовая задача здесь — чтобы перспективные образцы вооружения и техники, которые будут выпускаться и поставляться в войска в рамках ее реализации, обеспечивали надежную защиту России от потенциальных угроз", — подчеркнул президент.

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Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Кинжал ЗРК
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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