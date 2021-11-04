Путин: испытания подтвердили уникальность установки "Пересвет" и комплексов "Авангард"

Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам заседания по управлению лесным хозяйством и землепользованию в рамках климатического саммита ООН.

СОЧИ, 3 ноя — РИА Новости. Испытания подтвердили уникальные характеристики лазерной установки "Пересвет" и комплексов "Кинжал" и "Авангард", заявил Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

"Добавлю, что завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" морского базирования. В ходе тестирования она точно в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей", — сказал он.

Глава государства сообщил, что со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота.

Как отметил Путин, Министерство обороны разрабатывает систему данных для реализации стратегии вооружения России до 2033. В этой госпрограмме должны быть в полной мере отражены все приоритеты и цели страны.

"Ключевая, базовая задача здесь — чтобы перспективные образцы вооружения и техники, которые будут выпускаться и поставляться в войска в рамках ее реализации, обеспечивали надежную защиту России от потенциальных угроз", — подчеркнул президент.