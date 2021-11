Вторая миссия Израиля к Луне будет состоять сразу из трех аппаратов

Несмотря на неудачу миссии в общем, первый израильский лунный зонд привел к невероятному подъему связанных с космонавтикой настроений в стране. Поэтому следующий полет к естественному спутнику Земли запланировали еще до трагического окончания работы аппарата Beresheet. Как стало известно теперь, преемник посадочного модуля будет представлять собой сразу три зонда, запускаемых вместе.

По информации портала SpaceNews, главный подрядчик миссии — Beresheet 2 — определился с техническим обликом проекта. Он будет состоять из трех аппаратов: перелетного и по совместительству орбитального модуля, а также двух посадочных зондов. Последние должны отделиться от основной платформы уже на орбите вокруг Луны и сесть в двух разных точках на ее поверхности.

Созданием Beresheet 2, как и в случае его предшественника, занимается концерн Israel Aerospace Industries (IAI) — израильская государственная военно-промышленная корпорация, специализирующаяся на воздушной и космической технике. Роль заказчика аппарата сыграла все та же некоммерческая организация SpaceIL. Бюджет проекта оценивается в скромные — по меркам аэрокосмической индустрии — 100 миллионов долларов США, большая часть которых привлечена от частных инвесторов и благотворительных фондов или коммерческих структур. Правительство в финансировании миссии участвует минимально, а IAI служит лишь подрядчиком, как в любом подобном проекте, но оказывает дополнительную помощь в виде консультаций.

