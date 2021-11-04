Вторая миссия Израиля к Луне будет состоять сразу из трех аппаратов

Несмотря на неудачу миссии в общем, первый израильский лунный зонд привел к невероятному подъему связанных с космонавтикой настроений в стране. Поэтому следующий полет к естественному спутнику Земли запланировали еще до трагического окончания работы аппарата Beresheet. Как стало известно теперь, преемник посадочного модуля будет представлять собой сразу три зонда, запускаемых вместе.

По информации портала SpaceNews, главный подрядчик миссии — Beresheet 2 — определился с техническим обликом проекта. Он будет состоять из трех аппаратов: перелетного и по совместительству орбитального модуля, а также двух посадочных зондов. Последние должны отделиться от основной платформы уже на орбите вокруг Луны и сесть в двух разных точках на ее поверхности.

Созданием Beresheet 2, как и в случае его предшественника, занимается концерн Israel Aerospace Industries (IAI) — израильская государственная военно-промышленная корпорация, специализирующаяся на воздушной и космической технике. Роль заказчика аппарата сыграла все та же некоммерческая организация SpaceIL. Бюджет проекта оценивается в скромные — по меркам аэрокосмической индустрии — 100 миллионов долларов США, большая часть которых привлечена от частных инвесторов и благотворительных фондов или коммерческих структур. Правительство в финансировании миссии участвует минимально, а IAI служит лишь подрядчиком, как в любом подобном проекте, но оказывает дополнительную помощь в виде консультаций.

След от падения зонда Beresheet, снятый аппаратом LRO / ©Twitter, NASA, SpaceIL

Конструкция пока неназванных аппаратов миссии Beresheet 2 будет радикально отличаться от первого зонда. Хотя, как уточняют в IAI, некоторые хорошо показавшие себя в предыдущем полете решения задействуют повторно. А вот ставшие причиной сбоя и в итоге крушения посадочной платформы Beresheet системы радикально переработают. Кроме того, новый зонд рассчитан на более продолжительный срок эксплуатации. Научное оборудование для второй миссии израильская сторона разработает вместе с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов. Официальное заявление о сотрудничестве стороны сделали на выставке «Экспо-2020» в Дубае.

Идея в том, чтобы повысить надежность всей миссии за счет дублирования процедуры: сесть не один раз, а два. Если что-то пойдет не так, у операторов на Земле всегда будет возможность второй попытки. Ну а оставшийся на орбите вокруг Луны основной аппарат сможет выполнить расширенную научную программу: например, займется съемкой поверхности естественного спутника нашей планеты. Посадочные платформы, в свою очередь, будут существенно проще и меньше, чем первый Beresheet. Также, судя по всему, от идеи подскочить, пролететь полкилометра и снова сесть инженеры окончательно отказались.

Напомним, проект израильского лунного зонда компания SpaceIL создала в рамках конкурса Google Lunar X Prize. Согласно требованиям, участники должны были в заданные сроки добраться до поверхности Луны, а затем переместиться на ней не менее чем на 500 метров. Поскольку способ передвижения никак не оговаривали, инженеры приняли решение не усложнять свой аппарат, а использовать то, что у него и так обязательно будет, — двигатели и посадочные опоры. По задумке, Beresheet должен был прилуниться в Море Ясности, неподалеку от исторических мест посадки АМС «Луна-21» с «Луноходом-2» (СССР), а также миссии «Аполлон-17» (США), а после этого в течение двух дней «подпрыгнуть» на полкилометра в сторону.

Однако уже после схода с окололунной орбиты, во время снижения в заданный район посадки, один из блоков инерциальной навигации зонда внезапно отключился. Программная или аппаратная ошибка привела к тому, что бортовым компьютерам пришлось перезагрузиться. Из-за этого главный двигатель аппарата вовремя не включился, и Beresheet встретился с поверхностью Луны на скорости свыше 500 километров в час. Зонд полностью разрушился, а место его крушения позднее снял американский орбитер LRO.

Sunrise Video from #Beresheet ☀️ From the #spacecraft's point of view. In the video, #earth can be seen hiding the #sun & then exiting the same shadow created by the Earth and the sun's exposure. This process creates a kind of sunrise image! #IsraelToTheMoon @ILAerospaceIAI pic.twitter.com/y6IR80oz73 - Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) March 24, 2019

Восход солнца над лунной поверхностью, снятый зондом Beresheet во время облета естественного спутника Земли / ©Twitter, SpaceIL

Будучи пусть и неудачной в итоге, миссия Beresheet оказалась первой и уникальной сразу по многим параметрам. Для начала: это первый негосударственный аппарат, отправленный к Луне, причем на частной ракете-носителе. Во-вторых, это первая израильская миссия к естественному спутнику Земли. Наконец, это беспрецедентный пример зонда, запущенного к другому небесному телу, который создали буквально на голом энтузиазме. После того как SpaceIL и IAI, как и все их конкуренты, сорвали сроки конкурса несколько раз подряд, Google отменила X Prize. Перспектива полного отсутствия какой-либо финансовой награды не смутила команду из Израиля, и она закончила свой проект, даже когда инженерам приходилось работать без заработной платы. Что примечательно, в итоге Google выделила SpaceIL своеобразный утешительный приз — миллион долларов за достижение поверхности Луны.

Еще один любопытный факт. Среди полезной нагрузки Beresheet выделялась «Лунная библиотека» — 25 никелевых дисков, примерно равных по размеру CD– и DVD-носителям, на которых фонд The Arch Mission Foundation разместил множество информации. На первых «страницах» расположились 30 тысяч страниц, нанесенных голографическим методом, с помощью которых можно получить представление о том, как читать человеческие тексты, а также расшифровать остальные данные. Большая часть дисков записана в цифровом виде, поэтому на них уместились вся англоязычная «Википедия», десятки тысяч книг и дополнительной информации.

Аппарат "Beresheet". Источник: ©SpaceIL

Внешний вид одной из первых четырех пластин «Лунной библиотеки». На фото — копия, оставшаяся на Земле. В капсуле на борту зонда аналогичная пластина имеет несколько другой вид: центральные области не содержат логотипа в центре и эта площадь также заполнена данными. Источник: ©SpaceIL, Wired, Bruce Ha

Слои «библиотеки» скреплены эпоксидной смолой, в которую внедрили образцы ДНК 25 различных людей, а также высушенных тихоходок. Эти животные-экстремофилы славятся своей непритязательностью к условиям окружающей среды, и, как писало пару лет назад интернет-издание Wired, существует вероятность, что даже после столкновения с лунной поверхностью они сохранили жизнеспособность. Идея хранилища данных заключалась в демонстрации инопланетянам или нашим потомкам разнообразия человеческой культуры и генома. А получилось, что SpaceIL, вероятно, случайно заселила Луну микроскопическими беспозвоночными, пусть и в состоянии анабиоза.