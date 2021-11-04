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Российская газета

Китай испытал электромагнитные катапульты для нового авианосца

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Источник изображения: rg.ru

Китайские военные блоги сообщили об успешных наземных испытаниях электромагнитных катапульт, созданных для третьего авианосца КНР.

Испытания провел 701-й НИИ Китайской государственной судостроительной корпорации. Авианосец Type 003А строится на верфи в Шанхае. Летом 2020 года 320-метровый корабль внезапно исчез из поля зрения американских спутников, наделав немало шуму. В сетях рассказали что авианосец перевели в закрытый док для установки ряда систем. А недавно появились рендеры готового авианосца с авиакрылом.

Электромагнитными катапультами планируется оснастить не только авианосец, но и перспективный десантный корабль проекта 076. Ему устройство нужно для запуска тяжелых палубных дронов  GJ-11 Sharp Sword, пишет Dambiev.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
J-11
Проекты
2020-й год
Авианосец
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