Три подлодки Северного флота провели торпедную дуэль в Баренцевом море

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Три подлодки Северного флота провели практические торпедные стрельбы в Баренцевом море, в том числе устроили подводную дуэль, сообщили в пресс-службе Северного флота.

В учении принимали участие экипажи двух атомных ракетных подводных крейсеров и крейсерской подводной лодки различных соединений подводных сил Северного флота - в пресс-службе не уточнили, какие именно.

"Практические торпедные стрельбы экипажи атомных подводных лодок выполнили как одиночно, так и в дуэльном варианте, при противодействии друг другу на глубинах до 150 метров", - говорится в сообщении.

В течение нескольких дней подводники Северного флота отрабатывали поиск и обнаружение подводного противника, слежение за ним, уход от преследования, отражение атаки и ответную торпедную атаку подлодки.

Стрельбы выполнялись практическим боезапасом, без боевой части. Все использованные учебные торпеды были подняты из воды катером-торпедоловом и доставлены на базу для дальнейшего использования в боевой подготовке экипажей подводных лодок в море.