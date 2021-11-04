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ТАСС

Первый пилотируемый запуск "Союза" в 2022 году запланирован на 18 марта

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Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-19"
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-19".
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ТАСС

На 28 марта запланирована отстыковка от модуля "Рассвет" и приземление корабля "Союз МС-19"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Первый запуск пилотируемого корабля "Союз МС-21" в 2022 году запланирован на 18 марта. Об этом сообщается в журнале "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса), опубликованном в среду.

"18.03 - запуск с Байконура с пристыковкой к модулю "Причал" корабля "Союз МС-21" с экипажем: Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков", - отмечается в издании.

Кроме того, на 28 марта запланирована отстыковка от модуля "Рассвет" и приземление корабля "Союз МС-19", на котором на Землю вернутся Антон Шкаплеров, Петр Дубров и Марк Ванде Хай.

Также, согласно изданию, 15 февраля состоится запуск с космодрома Байконур грузового корабля "Прогресс МС-19" со стыковкой с модулем "Поиск" 17 февраля.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МС-21
Прогресс ТГК
Союз ПКК
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