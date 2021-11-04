Первый пилотируемый запуск "Союза" в 2022 году запланирован на 18 марта

На 28 марта запланирована отстыковка от модуля "Рассвет" и приземление корабля "Союз МС-19"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Первый запуск пилотируемого корабля "Союз МС-21" в 2022 году запланирован на 18 марта. Об этом сообщается в журнале "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса), опубликованном в среду.

"18.03 - запуск с Байконура с пристыковкой к модулю "Причал" корабля "Союз МС-21" с экипажем: Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков", - отмечается в издании.

Кроме того, на 28 марта запланирована отстыковка от модуля "Рассвет" и приземление корабля "Союз МС-19", на котором на Землю вернутся Антон Шкаплеров, Петр Дубров и Марк Ванде Хай.

Также, согласно изданию, 15 февраля состоится запуск с космодрома Байконур грузового корабля "Прогресс МС-19" со стыковкой с модулем "Поиск" 17 февраля.