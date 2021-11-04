КнААЗ внедряет цифровые технологии при создании самолетов пятого поколения

ЦАМТО, 3 ноября. Внедрение технологий пятого поколения на филиале АО "Компания "Сухой" – "Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю.А.Гагарина" (входит в ПАО "ОАК" ГК Ростех) потребовало принципиально нового подхода к организации производства и проектирования.

Все детали и агрегаты самолета, а также монтажи делаются по электронным моделям, разработанным в ОКБ Сухого и собранным в единый электронный макет изделия, содержащий всю необходимую информацию для изготовления, сборки и контроля. Посредством корпоративной компьютерной сети эта информация доступна всем, кто непосредственно участвует в создании крылатой машины.

Для цехов механообрабатывающего производства было приобретено высокоточное оборудование, позволяющее повысить качество и сократить время изготовления деталей. На КнААЗ освоен выпуск сложнейших сварных титановых конструкций на установках электронно-лучевой сварки.

"Для серийного производства была выстроена поточная линия сборки самолетов пятого поколения. Она построена по принципу "одна платформа – одна команда". По мере комплектации изделия, оно передвигается по поточной линии. Люди при этом остаются на своих местах, выполняя на каждой машине свои функции", – рассказал технический директор КнААЗ им. Ю.А.Гагарина Юрий Кондратьев.

При проектировании линии была продумана логистика, выделены места для хранения агрегатов, организована доставка комплектующих для смен непосредственно к рабочим местам, что позволило значительно сократить перемещения и сэкономить время.

Для выполнения проверок и испытаний самолета, его отдельных частей и систем на заводе спроектировали и изготовили порядка 300 специальных стендов и пультов, предназначенных только для Су-57.

Сегодня на КнААЗ в рамках развертывания серийного производства реализуются проекты по первоочередным объектам летно-испытательной станции.

Также проект "Организация серийного производства самолета пятого поколения Су-57", реализованный КнААЗ им. Ю.А.Гагарина, стал лауреатом Всероссийского конкурса "Авиастроитель года".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".