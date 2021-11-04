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ЦАМТО

Закрытие государственных закупок российских силовых ведомств лишает информации иностранные разведки

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Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона"
Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Натрускин

ЦАМТО, 3 ноября. Закрытие государственных закупок российских силовых ведомств лишает информации иностранные разведки, заявил в интервью "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее правительство РФ добавило Росгвардию и Федеральную службу охраны в перечень ведомств, государственные закупки которых ведутся в закрытом режиме. В прошлой редакции перечня (от 2017 года) были указаны Минобороны, Служба внешней разведки и ФСБ. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года.

По словам директора ЦАМТО, закрытие системы госзакупок российских силовых министерств, ведомств и структур – это вполне закономерный процесс, связанный с необходимостью сохранения в тайне ряда ключевых аспектов перевооружения, а также процессов материально-технического снабжения соответствующих структур.

"Абсолютно логичное и своевременное решение, которое принято и которое касается еще двух структур. Через сайт госзакупок, где открыто публиковались данные о закупках и нуждах силовых структур, спецслужб России, зарубежные разведки могли получать достаточно чувствительную информацию с точки зрения российской национальной безопасности. Благодаря этому перечную они такой возможности теперь лишены", – пояснил И.Коротченко.

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Россия
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Росгвардия
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