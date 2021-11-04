Почему французы обеспокоились средствами радиоэлектронной борьбы РФ

Неспокойное время: нужно постоянно быть начеку. Партнеры России обеспокоены прогрессом Москвы в области средств радиоэлектронной борьбы. Рефлексия отчасти понятна, но она явно из разряда "жирафьих": когда уже неприлично поздно.

Французское издание Atlantico указывает, что новый российский комплекс "Мурманск-БН" со радиусом действия около 3000 километров недавно начал работать в Калининградской области. Силам НАТО в Европе угрожает, мол, полный паралич. В частности, американские высокотехнологичные истребители F-35 будут вынуждены приземлиться, лишившись важнейшей спутниковой связи. И вскоре новые российские системы РЭБ могут быть развернуты на всех чувствительных для РФ направлениях, пишет издание.

Без сомнения, это может произойти и, скорее всего, произойдет, хотя бы просто потому, что в последние годы активность сил НАТО у российских границ просто непомерная. Например, на Северный флот комплекс "Мурманск-БН" уже поставили в 2014 году. Он способен перехватывать и подавлять сигналы на расстояние до пяти тысяч километров. А при идеальном прохождении сигнала она может быть увеличена до 8 тысяч километров. Так что, технико-тактические характеристики российской системы гораздо лучше, чем указано в материале.

А многострадальные F-35 и так имеют много уязвимостей и прочих багов в электронной начинке – так что старые-новые опасения далеко небеспочвенные. Они не первые и не последние. Лучшие образцы американской военной техники могут оказаться грудой железа при столкновении с российскими средствами защиты.

Одним из таких как раз является комплекс РЭБ "Мурманск-БН". В походном состоянии его аппаратура базируется на семи большегрузных многоосных автомобилях "КамАЗ". В комплект входят мощные телескопические антенны-мачты, а также низкочастотные антенны-растяжки. Аппаратура автоматически собирает данные об излучателях сигналов в КВ-диапазоне, анализирует и определяет, какие помехи могут их подавить.

С принятием на вооружение "Мурманска-БН" Вооруженные силы получили в свое распоряжение средства РЭБ, работающие не только на оперативно-тактической, но и на оперативно-стратегической глубине, говорят независимые военные аналитики.

Надо напомнить, что Россия уже по меньшей мере с конца 2018 года взяла под контроль военную радиосвязь в Европе. Тогда в Калининградской области был развернут первый комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Мурманск-БН". По параметрам мощности комплекс превосходит лучшие аналоги в несколько раз.

Автор Кирилл Гришин, радио Sputnik