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РИА Новости

В ЦАМТО заявили, что закрытие закупок силовых ведомств лишает иностранные разведки данных

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Здание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Баранов

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Закрытие государственных закупок российских силовых ведомств лишает информации иностранные разведки, сообщил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее правительство РФ добавило Росгвардию и Федеральную службу охраны в перечень ведомств, государственные закупки которых ведутся в закрытом режиме. В прошлой редакции перечня (от 2017 года) были указаны Минобороны, Служба внешней разведки и ФСБ. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года.

По словам директора ЦАМТО, закрытие системы госзакупок российских силовых министерств, ведомств и структур — это вполне закономерный процесс, связанный с необходимостью сохранения в тайне ряда ключевых аспектов перевооружения, а также процессов материально-технического снабжения соответствующих структур.

"Абсолютно логичное и своевременное решение, которое принято и которое касается еще двух структур. Через сайт госзакупок, где открыто публиковались данные о закупках и нуждах силовых структур, спецслужб России, зарубежные разведки могли получать достаточно чувствительную информацию с точки зрения российской национальной безопасности. Благодаря этому перечную они такой возможности теперь лишены", - пояснил Коротченко.

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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
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