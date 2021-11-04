Войти
Известия.ru

Новый план развития готовят для Воткинского завода

890
0
0
заводоуправление «Воткинский завод»
Здание заводоуправления Акционерного общества «Воткинский завод».
Источник изображения: http://www.vzavod.ru/

Новый план развития разрабатывают для Воткинского завода, одного из крупнейших предприятий Удмуртии. Возможные варианты обсудили глава республики Александр Бречалов и генеральный конструктор корпорации Московского института теплотехники Юрий Соломонов.

По словам Бречалова, которые приводит ИА «Сусанин», ситуацию на заводе постоянно контролирует руководство республики. Предприятие несет большую социальную нагрузку — оно обеспечивает рабочими местами около 11 тыс. человек.

Генеральный конструктор МИТ также отметил важность детальной проработки плана развития предприятия. Дорожная карта уже находится на согласовании в МИТ. В ней, в частности, предусматривается постепенная диверсификация производства и стабильное выполнение государственного оборонного заказа. В ближайшее время план представят руководству республики.

АО «Воткинский завод» в входит в корпорацию МИТ. Он считается одним из крупнейших предприятий оборонного комплекса России. Предприятие не только выполняет госзаказ, но и выпускает технологическое оборудование для космической и нефтегазовой отраслей, атомной энергетики и научных разработок.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Воткинский завод
МИТ
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
04.12.2013
Стратегическое обессиливание страны. Деградация российской оборонки не позволяет своевременно восполнять ядерный арсенал
29.04.2013
Минобороны и ВПК: к единой цели
23.12.2011
«Мне страшно представить мир без ядерного оружия»
17.08.2011
Юрий Соломонов: «Стратегические ядерные силы являются наиважнейшей составляющей национальной безопасности государства»
07.07.2011
"Госзаказ 2011 года уже сорван — он уже выполнен не будет"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 17:43
  • 7
Как вернуть страх США перед российской Морской авиацией
  • 04.11 17:40
  • 27
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 04.11 17:37
  • 3
В США предрекли покупку «гениальной» Россией авианосца у Китая
  • 04.11 17:33
  • 4
В США предложили вооружить гражданские самолеты ракетами
  • 04.11 17:06
  • 2
В Пентагоне заявили о формировании триполярной системы в мире
  • 04.11 15:12
  • 53
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 04.11 15:09
  • 77
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 04.11 13:13
  • 2
Суд по поводу инцидента со сбитым Су-30М2
  • 04.11 13:10
  • 1
Актуален ли "москитный флот" в XXI веке
  • 04.11 12:53
  • 3
Дело за большим диском
  • 04.11 12:27
  • 7
Американский танк Abrams получит необитаемую башню
  • 04.11 05:08
  • 4
Реальный "супертанк": в США вспомнили про российский Т-95
  • 04.11 01:56
  • 3
На Украине в задержке поставки танка «Оплот» в США обвинили Францию
  • 04.11 01:48
  • 107
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 03.11 11:41
  • 17
США приступили к блокаде России