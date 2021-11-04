Американский «десантник» сдаёт экзамены

Американский флот вскоре получит на вооружение двенадцатый десантный корабль типа San Antonio. Вчера, 2 ноября, пресс-служба компании Huntington Ingalls Industries объявила об успешном завершении первого этапа ходовых испытаний корабля Fort Lauderdale (LPD 28).

USS Fort Lauderdale станет двенадцатым из тринадцати запланированных кораблей проекта LPD 17 Flight I. Кроме того, для ВМС США планируется построить ещё тринадцать однотипных «десантников» по обновлённому проекту LPD-17 Flight II. Первый десантный транспорт-док второго этапа уже проходит сборку на Huntington Ingalls Industries, а также заключён контракт на постройку второго.

Корабль Fort Lauderdale на ходовых испытаниях Источник изображения: huntingtoningalls.com

Длина корабля типа San Antonio составляет 208 м, ширина — 32 м, осадка при полной загрузке не превышает 7 м. Корабль водоизмещением 25 300 т способен развивать скорость до 20 узлов (41 км/ч) и может одновременно перевозить два десантных корабля на воздушной подушке LCAC, один десантный катер LCU, четырнадцать бронетранспортёров-амфибий и не менее 700 десантников. Кроме того, в его кормовой части размещена вертолётная площадка, на которой могут базироваться до четырёх вертолётов или два конвертоплана MV-22В Osprey. Экипаж транспорта-дока состоит из 350 человек.

Модель корабля типа San Antonio Источник изображения: skyscrapercity.com

Корабли типа San Antonio имеют только защитное вооружение: две артиллерийские установки Mk44 Bushmaster II калибра 30 мм, две ракетные пусковые установки Mk 41, предназначенные для поражения воздушных целей, а также несколько спаренных пулемётных установок M2 Browning. Стоимость постройки одного корабля составляет $1,6 млрд.