Войти
Известия.ru

Военный эксперт объяснил присутствие кораблей ВМС США в Черном море

779
0
0
Источник изображения: Фото: MarineTraffic/marinetraffic.com/Military Sealift Command

Заходы кораблей ВМС США в Черное море становятся демонстрацией силы, флага и способности НАТО к военному конфликту с Москвой. Об этом рассказал 3 ноября телеканалу РЕН ТВ главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя данные о том, что уже третий военный корабль США направляется а черноморскую акваторию.


Ранее стало известно, что уже третий американский корабль направляется в сторону Черного моря. Судно снабжения USNS John Lenthall с бортовым номером T-AO-189 прошло через пролив со стороны Эгейского моря. По словам Коротченко, корабль должен обеспечить топливом американские корабли, а в случае необходимости и корабли стран – участниц НАТО.

«Напомню, что в настоящее время в Черное море направляется флагманский командный корабль Шестого флота ВМС США. Там же находится один из американских эсминцев — носителей высокоточных крылатых ракет морского базирования», — отметил эксперт.

Прибытие корабля снабжения проходит в рамках обеспечения присутствия других кораблей ВМС США в Черном море, объяснил он.

Как полагает Коротченко, политическое и военное руководства США рассматривают Черное море как акваторию противоборства с Россией. Это своего рода давление на РФ и «обозначение поддержки Украины».

«Хотя, согласно конвенции Монтре, любой военный корабль стран, которые не имеют выхода к Черному морю, не может находиться там дольше 21 суток. Тем не менее постоянно, ратируя свои боевые, разведывательные, командные корабли, НАТО и США тем самым поддерживают военные активности и обозначают Россию как главного военного противника», — продолжил он.

Однако любые военные корабли в Черноморском регионе находятся под наблюдением соответствующих российских структур. Им могут противостоять противокорабельные комплексы «Бал» и «Бастион», указал эксперт.

1 ноября в регионе появился флагман ВМС США USS Mount Whitney. В Черном море он присоединится к эсминцу Porter для проведения операций с союзниками по альянсу. С борта Mount Whitney можно управлять всем Шестым флотом США, а также координировать группировки кораблей НАТО.

Президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания в Сочи по оборонной тематике, что американский корабль можно увидеть в бинокль или прицел средств обороны. Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации, добавил он.


Президент обратил внимание на то, что в настоящее время зарубежные партнеры размещают элементы глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от границ России.

31 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что демонстрация флага ВМС США в Черном море не добавляет стабильности в мире. Вместе с тем он заявил, что Россия готова надежно обеспечить безопасность в регионе и готова к любым угрозам.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Arleigh Burke
Бал РК
Бастион
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
03.05.2021
По местам стоять, с якоря сниматься
16.04.2021
США отменили поход кораблей в Черное море
16.04.2021
Задержка рейса: почему США остановили направлявшиеся в Черное море эсминцы
02.02.2021
Контроль над эсминцем США: американцы запечатлели российский Су-24
02.04.2019
Под прицелом России: что ждет корабли НАТО в Одессе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 17:43
  • 7
Как вернуть страх США перед российской Морской авиацией
  • 04.11 17:40
  • 27
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 04.11 17:37
  • 3
В США предрекли покупку «гениальной» Россией авианосца у Китая
  • 04.11 17:33
  • 4
В США предложили вооружить гражданские самолеты ракетами
  • 04.11 17:06
  • 2
В Пентагоне заявили о формировании триполярной системы в мире
  • 04.11 15:12
  • 53
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 04.11 15:09
  • 77
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 04.11 13:13
  • 2
Суд по поводу инцидента со сбитым Су-30М2
  • 04.11 13:10
  • 1
Актуален ли "москитный флот" в XXI веке
  • 04.11 12:53
  • 3
Дело за большим диском
  • 04.11 12:27
  • 7
Американский танк Abrams получит необитаемую башню
  • 04.11 05:08
  • 4
Реальный "супертанк": в США вспомнили про российский Т-95
  • 04.11 01:56
  • 3
На Украине в задержке поставки танка «Оплот» в США обвинили Францию
  • 04.11 01:48
  • 107
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 03.11 11:41
  • 17
США приступили к блокаде России