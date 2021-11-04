Военный эксперт объяснил присутствие кораблей ВМС США в Черном море

Заходы кораблей ВМС США в Черное море становятся демонстрацией силы, флага и способности НАТО к военному конфликту с Москвой. Об этом рассказал 3 ноября телеканалу РЕН ТВ главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя данные о том, что уже третий военный корабль США направляется а черноморскую акваторию.

Ранее стало известно, что уже третий американский корабль направляется в сторону Черного моря. Судно снабжения USNS John Lenthall с бортовым номером T-AO-189 прошло через пролив со стороны Эгейского моря. По словам Коротченко, корабль должен обеспечить топливом американские корабли, а в случае необходимости и корабли стран – участниц НАТО.

«Напомню, что в настоящее время в Черное море направляется флагманский командный корабль Шестого флота ВМС США. Там же находится один из американских эсминцев — носителей высокоточных крылатых ракет морского базирования», — отметил эксперт.

Прибытие корабля снабжения проходит в рамках обеспечения присутствия других кораблей ВМС США в Черном море, объяснил он.

Как полагает Коротченко, политическое и военное руководства США рассматривают Черное море как акваторию противоборства с Россией. Это своего рода давление на РФ и «обозначение поддержки Украины».

«Хотя, согласно конвенции Монтре, любой военный корабль стран, которые не имеют выхода к Черному морю, не может находиться там дольше 21 суток. Тем не менее постоянно, ратируя свои боевые, разведывательные, командные корабли, НАТО и США тем самым поддерживают военные активности и обозначают Россию как главного военного противника», — продолжил он.

Однако любые военные корабли в Черноморском регионе находятся под наблюдением соответствующих российских структур. Им могут противостоять противокорабельные комплексы «Бал» и «Бастион», указал эксперт.

1 ноября в регионе появился флагман ВМС США USS Mount Whitney. В Черном море он присоединится к эсминцу Porter для проведения операций с союзниками по альянсу. С борта Mount Whitney можно управлять всем Шестым флотом США, а также координировать группировки кораблей НАТО.

Президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания в Сочи по оборонной тематике, что американский корабль можно увидеть в бинокль или прицел средств обороны. Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации, добавил он.

Президент обратил внимание на то, что в настоящее время зарубежные партнеры размещают элементы глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от границ России.

31 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что демонстрация флага ВМС США в Черном море не добавляет стабильности в мире. Вместе с тем он заявил, что Россия готова надежно обеспечить безопасность в регионе и готова к любым угрозам.