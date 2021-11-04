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Известия.ru

Песков рассказал о взаимодействии с военными в борьбе с COVID-19

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу продолжить создание военных госпиталей для борьбы с коронавирусом в тех регионах, где наблюдается наиболее сложная ситуация. Об этом 3 ноября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вчера об этом шла речь на совещании с минобороны, и вчера об этом говорил президент Путин с министром Шойгу. В ряд регионов уже военные медики выдвинулись. И было поручение президента продолжить создание таких госпиталей»,— сказал он на брифинге.

Представитель Кремля подчеркнул, что в ряд территорий были направлены военные врачи.

Ранее, 2 ноября, главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил «Известиям», что сейчас в стране открыто больше 290 тыс. коек, что является рекордом по сравнению с пошлым пиком заболеваемости, когда работало максимум 270 тыс. коек. По его словам, лишь в 13 регионах наблюдается некоторое снижение заболеваемости, а в остальных — рост.

1 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин призвал снизить нагрузку на медиков на фоне COVID-19. По его словам, на фоне нерабочих дней необходимо снизить темпы заболеваемости и выровнять нагрузку на систему здравоохранения, чтобы все пациенты и дальше могли получать необходимую медицинскую помощь.

30 октября в медицинских учреждениях Республики Хакасия приступили к работе по лечению пациентов с коронавирусом более 30 военных врачей Центрального военного округа (ЦВО). Военные специалисты приступили к оказанию помощи пациентам в четырех медицинских учреждениях региона в Абакане и Черногорске. Соответствующие указания дал министр обороны РФ по поручению президента.


Ранее, 28 октября, сообщалось, что Минобороны нарастит оказание помощи российским регионам в борьбе с COVID-19. Так, для лечении больных в Туле задействовано 65 специалистов военного ведомства. Кроме того, по обращению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе будет развернут специализированный госпиталь, для которого уже выделены врачебно-сестринские бригады.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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