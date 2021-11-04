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РИА Новости

Песков Украине: Россия сохраняет военное присутствие там, где считает необходимым

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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Минобороны Украины о сохранении Россией военного присутствия у границы, отметив, что РФ на своей территории делает то, что считает необходимым.

"Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым", - сказал он журналистам.

Минобороны Украины ранее со ссылкой на данные главного управления разведки страны заявило, что у границ республики и в Донбассе находятся около 90 тысяч российских военнослужащих.

В понедельник американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Песков заявлял, что передвижение военной техники и военных по своей территории - исключительное дело России: она не угрожала и никому не угрожает, но на фоне агрессивных действий НАТО принимала и принимает меры для своей безопасности. Публикацию Politico о российских военных на "границе" с Украиной он назвал некачественным вбросом, который не стоит траты времени и комментариев.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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