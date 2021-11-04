Роль Ан-2 в борьбе с современной ПВО показали на видео

Командующий ВВС Азербайджана Рамиз Тахиров рассказал (и проиллюстрировал свои слова видеофрагментами) о любопытной тактике по нейтрализации ПВО противника в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

Для этого азербайджанские ВВС подготовили большое количество старых бипланов Ан-2 - им предстояло сыграть роль приманки для ПВО Армении, пишет Dambiev. Чтобы избежать потерь, бипланы научили действовать в беспилотном режиме - установив самолет на нужный курс, экипаж выпрыгивал с парашютом. И это еще не все - из Ан-2 сделали не просто дроны, а дроны-камикадзе. Старые самолеты начинили взрывчаткой - если бы ПВО не отреагировала, они поразили бы цели на земле.

Но ПВО отреагировала - стоявшие в Карабахе зенитные комплексы "Тор-2МКМ" расстреляли свои дорогие ракеты по пустым Ан-2. Ракет для "Торов" было немного и самые современные в армянском арсенале зенитные системы вскоре были выведены из борьбы. Пока Ан-2 жертвовали собой во имя победы, барражировавшие в воздухе беспилотники Harop, Skystriker и Orbiter засекали позиции ПВО, передавали данные дронам Bayraktar ТB2 и те наносили удары. Обнаруженные зенитные комплексы также уничтожались дальнобойными ракетами Spike-NLOS с вертолетов.

По всей линии фронта активно использовались средства РЭБ. Они ставили помехи зенитным радарам и создавали ложные цели. В первый день конфликта Азербайджану удалось вывести из строя до 60 процентов зенитных систем противника. Операция получила название "Карабахский ларец".

Антон Валагин