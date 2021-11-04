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Российская газета

ВМС США наращивают группировку кораблей в Черном море

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Источник изображения: rg.ru

Третий корабль ВМС США направился в Черное море.

ВМС США опубликовали в Twitter фото танкера-заправщика John Lenthall, идущего в Черное море, чтобы присоединиться к совместной операции с союзниками по НАТО. Это уже третий американский корабль, следующий этим курсом. Напомним, ранее в Черное море вошли командный корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitne и эсминец Porter.

На фоне этих событий экипажи подлодок Черноморского флота РФ "Ростов-на-Дону" и "Великий Новгород" отработали нанесение удара ракетами "Калибр-ПЛ" по отряду кораблей условного противника.

Флагманский корабль Mount Whitne является по сути плавучим штабом, откуда управляют масштабными десантными операциями. Вооружен он только парой 35-мм пушек, несколькими пулеметами и ЗРК малого радиуса действия.

Арсенал эсминца Porter гораздо серьезней. Главное оружие - 100 пусковых установок, способных выпускать крылатые ракеты Tomahawk ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2" и ПЛУР RUM-139 ASROC. Также корабль оснащен 127-мм артиллерийской установкой Mark 45. Mod, парой 6-ствольных ЗАУ Phalanx калибра 20 мм, ПКР Harpoon и торпедами.


Олег Корякин

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Страны
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Club-S
Harpoon ПКР
Phalanx CIWS
SM-2
Проекты
NATO
Калибр КР
ЧФ
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