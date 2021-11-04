ВМС США наращивают группировку кораблей в Черном море

Третий корабль ВМС США направился в Черное море.

BREAKING: Replenishment oiler USNS John Lenthall (T-AO-189) began its northbound transit to the #BlackSea to operate with our @NATO allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether pic.twitter.com/sfoZTl0B9e — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) November 3, 2021

ВМС США опубликовали в Twitter фото танкера-заправщика John Lenthall, идущего в Черное море, чтобы присоединиться к совместной операции с союзниками по НАТО. Это уже третий американский корабль, следующий этим курсом. Напомним, ранее в Черное море вошли командный корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitne и эсминец Porter.

На фоне этих событий экипажи подлодок Черноморского флота РФ "Ростов-на-Дону" и "Великий Новгород" отработали нанесение удара ракетами "Калибр-ПЛ" по отряду кораблей условного противника.

Флагманский корабль Mount Whitne является по сути плавучим штабом, откуда управляют масштабными десантными операциями. Вооружен он только парой 35-мм пушек, несколькими пулеметами и ЗРК малого радиуса действия.

Арсенал эсминца Porter гораздо серьезней. Главное оружие - 100 пусковых установок, способных выпускать крылатые ракеты Tomahawk ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2" и ПЛУР RUM-139 ASROC. Также корабль оснащен 127-мм артиллерийской установкой Mark 45. Mod, парой 6-ствольных ЗАУ Phalanx калибра 20 мм, ПКР Harpoon и торпедами.

Олег Корякин