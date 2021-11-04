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Интерфакс-АВН

Нарышкин встретился в Москве с директором ЦРУ США Бернсом

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Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин.
Источник изображения: Сергей НарышкинФото с сайта Госдумы РФ

Москва. 3 ноября. ИНТЕРФАКС - Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин принял в Москве главу ЦРУ США Уильяма Бернса, обсудил с американским коллегой взаимодействие в борьбе с терроризмом, сообщили в СВР.

"2 ноября директор Службы внешней разведки Российской Федерации Нарышкин по инициативе американской стороны принял директора ЦРУ США Бернса", - говорится в сообщении, распространённом пресс-бюро СВР.

"В центре внимания находились вопросы межведомственного взаимодействия в контексте российско-американских отношений с акцентом на борьбе с международным терроризмом", - отмечается в сообщении.

Накануне в посольстве США в Москве сообщили "Интерфаксу", что директор ЦРУ Уильям Бёрнс будет находиться в Москве 2-3 ноября. Как отметили в американской дипмиссии, Бернс "по просьбе президента США" возглавил высокопоставленную делегацию для обсуждения двусторонних отношений с представителями российских властей.

Во вторник с Бернсом в Москве встретился секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, "стороны обсудили российско-американские отношения".

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Страны
Россия
США
Персоны
Нарышкин Сергей
Патрушев Николай
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