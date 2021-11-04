Подводники-черноморцы пока условно уничтожили корабли врага

Экипажи подводных лодок «Ростов-на-Дону» и «Великий Новгород» в ходе учений отработали нанесение удара ракетами «Калибр-ПЛ» по отряду кораблей условного противника.

Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, «после выполнения срочного погружения подводники электронными пусками ракет осуществили условное нанесение ракетного удара из подводного положения по кораблям «противника», роль которых выполняла тактическая группа ракетных кораблей.

Учения, в которых были задействованы две подлодки, плановые, сообщил ЧФ.

«По замыслу учения подводные лодки, выполняющие плановые задачи боевой подготовки в море, получили приказ на уничтожение обнаруженных и классифицированных морских целей», - сказано в пресс-релизе.

Ранее СМИ сообщали, что в Черное море вошел эсминец ВМС США USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk. По данным Национального центра управления обороной РФ, российские военные сразу начали за ним слежение.