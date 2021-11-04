«Термит» пролезет в любую щель

Опытно-конструкторская работа (ОКР) по созданию разведывательно-ударного беспилотника вертолетного типа под шифром «Термит» будет завершена до конца 2021 года.

Об этом телеканалу RT сообщил начальник специального конструкторского бюро Научно-производственного предприятия (НПП) «Стрела» (входит в состав компании «Кронштадт») Борис Трунов.

«В части выполнения практической стрельбы неуправляемыми и корректируемыми авиационными ракетами наш беспилотный летательный аппарат вертолетного типа является первым и единственным изделием в своем классе в России. В настоящее время это экспериментальный образец, предназначенный для отработки правильности принятых технических решений по установке, размещению на БПЛА авиационных средств поражения, но в 2021 году мы планируем уже завершить ОКР», - сказал Трунов.

«Мы с «Калашниковым» работаем в кооперации, выполняем практические стрельбы. Если говорить про ключевые элементы БПЛА, то почти все они изготовлены в НПП «Стрела», включая такое оборудование, как система управления вооружением и обзорно-прицельная станция», - отметил конструктор.

Главное преимущество «Термита» - в возможностях внеаэродромного базирования и эксплуатации с неподготовленных в инженерном отношении площадок: автономные машины способны осуществлять взлет-посадку практически везде. Такие аппараты имеют возможность зависать над объектами.

Беспилотник оснащен обзорно-прицельной станцией, системой управления вооружением, ракетами с лазерной головкой самонаведения калибра 80 мм.