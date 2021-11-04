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Российская газета

Беспилотные вертолеты начали применять на учениях

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Источник изображения: Холдинг "Технодинамика"

В ходе российско-сербских учений "Славянский щит-2021" впервые задействовали воздушную мишень-имитатор вертолета (ВМ-В). Их применили для атаки "противника". Беспилотные летательные аппараты стали мишенями для зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

Об этом сообщает пресс-служба холдинга "Технодинамика". И приводит слова генерального директора Игоря Насенкова, который отметил, что использование дронов в учениях позволило отработать практические действия по обнаружению и ликвидации условного воздушного противника и проверить функциональные возможности и тактико-технические характеристики беспилотного летательного аппарата в условиях горной местности, где и проходил "Славянский щит-2021".

Беспилотный вертолет может находиться в воздухе не менее двух часов, он поднимается на высоту в 2,5 километра, находясь на радиосвязи на расстоянии в сто километров.

Первая партия многофункциональных беспилотных авиационных комплексов вертолетного тип поступила в ВКС России в конце 2020 года.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Технодинамика
Проекты
2020-й год
БПЛА
Военные учения
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