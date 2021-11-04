Партию танков Т-72Б3М передали армейскому корпусу Балтфлота

На вооружение армейского корпуса Балтийского флота поступила очередная партия танков Т-72Б3М с улучшенными характеристиками. Машины повысят боевые возможности соединения за счет улучшенной маневренности и бронезащищенности экипажа.

Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа. За счет нового двигателя Т-72Б3М стал значительно мощнее по сравнению с Т-72Б3. Теперь у него 1130 лошадиных сил, что почти на 300 больше предыдущего. Кроме того, танк вооружен орудием калибра 125 миллиметров с улучшенной баллистикой и ресурсом, прицелом "Сосна-У", цифровым баллистическим вычислителем и панорамным прицелом, который расположен на месте командира машины.

Механик-водитель контролирует работу механизмов с помощью дисплеев, куда выводится изображение с камеры заднего вида. А еще Т-72Б3М получил гусеничные ленты с повышенными сцепными свойствами, а также ведущие колеса с улучшенной очищаемостью.

"РГ" уже писала о том, что в танковое подразделение Балтфлота в октябре нынешнего года поступили 23 новые боевые машины Т-72Б3М. Они оснащены и системой связи "Акведук".

Светлана Цыганкова