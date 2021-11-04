Названа особенность российского боевого дрона "Термит"

Российский разведывательно-ударный беспилотный комплекс вертолетного типа "Термит" будет снабжен программными алгоритмами с элементами искусственного интеллекта. Нейросеть позволит дрону заниматься "свободной охотой".

Как сообщил RT начальник конструкторского бюро НПО "Стрела" Борис Трунов, оператор производит лишь "захват" цели и ставит ее на сопровождение, далее беспилотник действует автономно.

"Включаются алгоритмы искусственного интеллекта, заложенные в логику системы управления вооружением, но в то же время окончательное решение о пуске ракеты принимает оператор. БПЛА-ВТ благодаря С-8Л может уничтожать одиночные и групповые наземные подвижные и неподвижные цели", - пояснил конструктор.

Отметим, что 80-мм ракеты С-8Л относятся к классу корректируемых авиационных ракет с лазерным наведением и предназначены для поражения бронетехники и некоторые виды инженерных укреплений.

Напомним, что впервые беспилотник "Терминатор" с ракетой С-8Л был представлен форуме "Армия-2021". Длина разведывательно-ударного аппарата составляет пять метров, высота - 2,3 метра. Одно из преимуществ "Термита" - это возможность внеаэродромного базирования и эксплуатации с неподготовленных в инженерном отношении площадок.

Николай Грищенко