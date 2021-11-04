В России создали снаряд для ловли дронов сетью

Специальный снаряд для ловли дронов сетью создали в России. На сайте Роспатента разместили описание нового боеприпаса. Снаряд разработки всероссийского ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ) — сможет разрезать беспилотники сетью. Об этом сообщает РИА Новости.

Разработка ядерного центра «Росатома» предназначена для борьбы с малоразмерными беспилотниками и управляемыми бомбами. Снаряд вмещает корпус с набором метательных блоков. В свою очередь, в каждом блоке находится взрывчатое вещество и режущие элементы с грузами. После взрыва у цели происходит отстрел грузов, которые растягивают режущие элементы, образуя сеть.

Снаряд с режущей сетью позволяет поражать малоразмерные беспилотники с помощью малого количества взрывчатого вещества. Это дает возможность использовать разработку в мирное время.

В документе указано, что снаряд запатентовали в конце октября 2021 года. Теперь разработчики готовятся к изготовлению образцов для предварительных испытаний. Считается, что боеприпас сможет эффективно поражать управляемые авиабомбы и малоразмерные беспилотники благодаря большой площади поражения.

В октябре «Лаборатория Касперского» представила комплекс для поиска беспилотников Antidrone на выставке «Интерполитех-2021». Устройство позволяет обнаружить дрон и определить его модель. Также комплекс позволяет обнаружить местоположение оператора. Antidrone может работать с модулями нейтрализации беспилотников.

Даниил Иринин