Northrop Grumman показал военные разработки будущего

«Делая невозможное возможным», — под таким слоганом американская компания Northrop Grumman выпустила новое видео о перспективных военных разработках. Вчера, 2 ноября, на официальном YouTube-канале компании был опубликован ролик, в котором показаны ещё не анонсированные самолёты и дроны.

На 13-й секунде показан виртуальный ангар, в котором по левой стороне расположились перспективные разработки. Ближе всего к зрителю находится самолёт, похожий на ранние рендеры истребителя 6-го поколения. За ним расположились дроны, имеющие схожесть с визуализациями разработок, известных под названиями Model 437 и X-47B. В центре — стелс-бомбардировщик B-2 Spirit, за ним в небо взлетает B-21 Raider или RQ-180 (они имеют схожие контуры). Справа в кадре — состоящие на вооружении ВМС США EA-18G Growler, E-2D Hawkeye и MQ-4C Triton.

Видео Northrop Grumman с перспективными разработками

На 38-й секунде видео показана ранее не анонсированная разработка — подводный дрон. Кроме того, создатели ролика не обошли стороной космос и микроэлектронику.