ГИКЦ имени Г.С.Титова провел XXV Межведомственную конференцию по космическим системам и комплексам

ЦАМТО, 3 ноября. Главный испытательный космический центр провел на площадке КВЦ "Патриот" XXV Межведомственную научно-практическую конференцию "Космические системы и комплексы: испытания, управление, применение".

В работе конференции приняли участие около 200 специалистов из более чем 20 ведущих организаций ракетно-космической отрасли России, научно-исследовательских организаций и вузов Министерства обороны Российской Федерации.

В ходе пленарного заседания с борта Международной космической станции к участникам и гостям с поздравлением обратились российские члены экипажа экспедиции МКС-65/66 Антон Шкаплеров и Петр Дубров.

Вниманию участников были представлены доклады, касающиеся основных направлений развития электронной компонентной базы космического приборостроения, оценке результативности решения оперативных задач орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли, оперативного контроля геодезической привязки беззапросных измерительных средств из состава наземного комплекса управления космической навигационной системы ГЛОНАСС и перспектив развития наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами и технологий управления орбитальными системами, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.