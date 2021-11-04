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ТАСС

В России до конца года завершат разработку беспилотника вертолетного типа "Термит"

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Логотип Группы "Кронштадт"
Логотип Группы "Кронштадт".
Источник изображения: http://www.kronshtadt.ru/

Поставка первых образцов в войска намечена на 2022 год

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Опытно-конструкторская работа (ОКР) по созданию разведывательно-ударного беспилотника вертолетного типа под шифром "Термит" будет завершена до конца 2021 года. Об этом телеканалу RT сообщил начальник специального конструкторского бюро Научно-производственного предприятия (НПП) "Стрела" (входит в состав компании "Кронштадт") Борис Трунов.

"В части выполнения практической стрельбы неуправляемыми и корректируемыми авиационными ракетами наш беспилотный летательный аппарат вертолетного типа является первым и единственным изделием в своем классе в России. В настоящее время это экспериментальный образец, предназначенный для отработки правильности принятых технических решений по установке, размещению на БПЛА авиационных средств поражения, но в 2021 году мы планируем уже завершить ОКР", - сказал Трунов.

По его словам, поставка первых образцов в войска намечена на 2022 год.

"Мы с "Калашниковым" работаем в кооперации, выполняем практические стрельбы. Если говорить про ключевые элементы БПЛА, то почти все они изготовлены в НПП "Стрела", включая такое оборудование, как система управления вооружением и обзорно-прицельная станция", - добавил Трунов.

Он отметил, что главное преимущество "Термита" - в возможностях внеаэродромного базирования и эксплуатации с неподготовленных в инженерном отношении площадок: автономные машины способны осуществлять взлет-посадку практически везде. Такие аппараты имеют возможность зависать над объектами. Беспилотник оснащен обзорно-прицельной станцией, системой управления вооружением, ракетами с лазерной головкой самонаведения калибра 80 мм. Сопровождение и захват цели "Термит" может производить автономно, оператор лишь принимает решение о поражении.

В ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021" Минобороны РФ подписало государственный контракт с НПП "Стрела" на поставку комплексов с беспилотниками вертолетного типа "Платформа" и "Термит".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
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