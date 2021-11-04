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ЦАМТО

Для Сухопутных войск ведется разработка робототехнических комплексов тяжелого и среднего класса

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Роботизированный комплекс «Соратник» предназначен для ведения разведки, патрулирования территорий, разминирования и разграждения. Фото Виталия Кузьмина
Роботизированный комплекс «Соратник» предназначен для ведения разведки, патрулирования территорий, разминирования и разграждения. Фото Виталия Кузьмина.

ЦАМТО, 3 ноября. В настоящее время в интересах Сухопутных войск ведется разработка перспективных робототехнических комплексов тяжелого и среднего класса.

В данных робототехнических комплексах, разрабатываемых в рамках опытно-конструкторских работ "Штурм" и "Соратник", будет реализована возможность комплексированного управления наземными и воздушными роботизированными средствами за счет функционирования программно-аппаратного комплекса роботизации (получение, обработка и передача разведывательной информации с помощью БЛА на наземный пункт управления боевыми робототехническими комплексами).

Разработка данных перспективных робототехнических комплексов ведется с 2019 года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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