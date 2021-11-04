Воздушные силы самообороны Японии получили первый транспорт-заправщик KC-46A

ЦАМТО, 3 ноября. На авиабазу "Михо" (префектура Тоттори) Воздушных сил самообороны Японии 29 октября прибыл первый (из четырех заказанных) многоцелевой транспорт-заправщик KC-46A производства компании Boeing.

Как сообщает Scramble.nl, самолет с серийным номером 14-3611 совершил беспосадочный перелет из международного аэропорта Сиэтл-Боинг Филд (шт.Вашингтон) на базу "Йонаго Михо", где он будет эксплуатироваться в составе 405-й эскадрильи 3-го транспортного авиаполка.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в октябре 2015 года Министерство обороны Японии объявило компанию Boeing победителем тендера на поставку новых самолетов-заправщиков для Воздушных сил самообороны. KC-46A заменят четыре эксплуатирующихся KC-767J.

Государственный департамент США в сентябре 2016 года одобрил потенциальную поставку Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех самолетов-заправщиков KC-46A, а также сопутствующего оборудования и услуг. Общая стоимость продажи была оценена в сумму 1,9 млрд. долл.

В декабре 2017 года командование ВВС США заключило с Boeing контракт на поставку первого самолета KC-46A для Воздушных сил самообороны Японии. В декабре 2018 года с Boeing было подписано соглашение на поставку Японии второго KC-46A, а в октябре 2020 года – третьего и четвертого. Как сообщается, имеется опцион на поставку двух дополнительных самолетов.

Сборка первого KC-46A для Японии началась в сентябре 2019 года, летные испытания – в феврале 2021 года, первая тестовая дозаправка в воздухе была выполнена 9 августа 2021 года. На втором KC-46A (с.н. 14-3612) недавно были проведены первые испытания двигателей. Его передача Японии, как ожидается, состоится в декабре этого года.

В середине июня ВВС США сообщили о начале подготовки японских экипажей пилотированию KC-46A. Первая группа специалистов созданной в декабре 2020 года 405-й заправочной авиаэскадрильи (ARS) Воздушных сил самообороны Японии приступила к знакомству с KC-46A на базе ВВС "Альтус" в Оклахоме.

Компания Boeing ведет сборку самолетов KC-46A для ВВС США и Воздушных сил самообороны Японии на предприятии в Эверетте (шт.Вашингтон). Японские партнеры Boeing производят около 16% конструкции планера KC-46.

Японские KC-46A смогут заправлять топливом самолеты Воздушных сил самообороны Японии, а также самолеты ВВС, ВМС и КМП США.