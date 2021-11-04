В России создают снаряд для ловли беспилотников режущей сетью

Для защиты российских атомных электростанций планируется разработать новые снаряды с режущими сетями. Работы ведутся учеными федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики.

Разработанный боеприпас, как сообщает РИА Новости, уже запатентован, началась подготовка к изготовлению опытной партии для предварительных испытаний.

Предполагается, что вместо поражающих элементов снаряд будет нести набор метательных блоков, в каждом из которых находится взрывчатка и грузы, соединенные гибкими связующими режущими элементами. При подрыве возле цели грузы попарно выстреливаются и растягивают за собой связующие элементы, из которых образуется режущая сеть.

Предполагается, что снаряд с режущими сетями будет эффективнее классических боеприпасов со шрапнелью, так как у него будет больше эффективная площадь поражения. Кроме того новое изделие будет дешевле в производстве и легче обычных зенитных снарядов.

Николай Грищенко