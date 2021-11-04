ВМФ России может получить две атомные подлодки в 2022 году

В следующем году "Севмаш" передаст Военно-морскому слоту России две атомные подлодки, стратегическую и ударную. Обе будут служить на Тихоокеанском флоте.

- Существующими планами предусмотрена передача ВМФ в 2022 году атомного подводного крейсера стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" и многоцелевой ударной АПЛ "Красноярск" проекта "Ясень-М", - рассказал ТАСС источник, близкий к Минобороны РФ. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года "Севмаш" передаст военным три подводных атомохода: стратегический "Князь Олег" проекта "Борей-М", многоцелевой ударный "Новосибирск" и АПЛ специального назначения "Белгород". Последняя, как ожидается, станет первым на флоте носителем подводных беспилотников "Посейдон".

Антон Валагин